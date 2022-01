ASSE : Kolodziejczak a ciblé les manques face au RC Lens et envoie un message à l'OL

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

But ! : Timothée, cette défaite contre Lens est-elle la plus cruelle de la saison ?

Timothée KOLODZIEJCZAK : Elle fait mal. Le scénario est terrible avec ce but à la dernière seconde. Fofana met une frappe magnifique. On fait pourtant un bon match il me semble. Mais on a était moins bien physiquement sur la fin. Et on a pas mis les occasions au fond, avant. C'est dur à encaisser.

Vous vous seriez contenté d'un point ?

Oui. On l'aurait pris. Il aurait récompensé notre prestation. On a besoin de points. On n'a pas démérité. On a montré un beau visage. On était bien structurés, bien en place. Mais on se fait punir alors qu'on a une balle de 2-0, et une occasion pour mener 2-1 aussi. Peut-être qu'on a manqué de maturité. On prend le premier but sur corner alors qu'on les avait travaillés.



L'équipe était encore amoindrie, et très jeune...

Oui. Mais on ne triche pas. Je pense que ça se voit. On donne tout. C'est compliqué, c'est sûr, mais on fait le maximum. C'est frustrant.

Le coach a évoqué le Covid, il a dit que vous deviez peut-être mieux respecter les gestes barrières...

C'est clair qu'il faut faire très attention. Après, le Covid, en ce moment, tout le monde l'a. Je viens de l'avoir. Le variant n'est pas très dangereux mais il se transmet très facilement.

Comment allez-vous aborder le derby contre Lyon ?

On va bien le préparer. On ira à Lyon avec nos forces. On va se remettre la tête à l'endroit. C'est un match à part. On se donnera encore à fond. Il n'y a pas eu le résultat contre Lens mais on va remettre ça à Lyon en espérant être récompensés, cette fois. Depuis le début ça ne tourne pas en notre faveur. Pourtant on se bat. Il manque encore ce petit quelque chose qui fait que ça va basculer pour nous, mais on ne lâchera pas.