ASSE : Kolodziejczak fait l'éloge du Mercato

But! : Timothée, quelle analyse faites-vous de cette victoire à Clermont ?

Timothée KOLODZIEJCZAK : Je suis content, surtout pour l'équipe. Ça fait quelque temps maintenant qu’on est bien. On commence à gagner des matches. Là, on a encore été menés, comme contre Montpellier. Ça prouve notre mental. Il y a la qualité des entrants aussi. Ça fait du bien.

Quel est l'apport du coach ?

Il nous met en confiance. Il nous donne beaucoup d’amour et c’est important. Humainement, il est proche de nous. On avait besoin de ça. On a des joueurs de qualité. Il fallait juste retrouver la confiance.

Vous soulignez aussi l'apport du banc...

Oui. Les recrues nous font du bien. Il y a beaucoup de joueurs et le coach fait ses choix. La concurrence élève le niveau de jeu, elle est bénéfique pour tout le groupe. Notre banc est assez fort maintenant.

On sent une grosse solidarité...

On est tous dans le même bateau. On est longtemps restés 20e alors qu’on a un groupe pour être au dessus. On tire tous dans le même sens pour se sortir de là. Il reste des matchs, on n'est pas encore sauvés, mais si on continue comme ça on va grappiller des places journée après journée. Il ne faut pas s'enflammer. Il faut continuer à bosser et garder le même état d’esprit. On n'a que des finales jusqu’à la fin de la saison.