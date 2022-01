ASSE : Kolo ne désarme pas, il annonce la couleur pour 2022

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après la défaite contre Nantes (0-1), mercredi dernier, Timothée Kolodziejczak a fait comprendre que la (courte) trêve hivernale ferait du bien aux Verts. « On va essayer de passer Noël décontracté, on va reprendre de l’énergie, a-t-il confié. On essaye depuis des semaines, mais ça ne veut pas. On n'est pas assez tueurs et on se fait punir. On va se vider les têtes pendant les Fêtes et revenir le mieux possible. »

« Le coach croit en nous »

Si la situation est de plus en plus critique, Kolo ne désespère pas... « C'est dur d'être 20e mais il reste 19 matchs. Il faudra les jouer à fond. On est à quatre points et on sait que ça peut aller vite. On va recommencer avec la Coupe de France. On va batailler et un nouveau championnat va débuter en janvier. Le coach croit en nous. On va tout donner pour aller chercher le maintien. »