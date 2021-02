ASSE : Kolodziejczak n'est pas le seul grand perdant du derby

A la lecture des choix de Claude Puel à Nice (1-0), Timothée Kolodziejczak semble avoir perdu gros lors de la déroute de l'ASSE contre Lyon. Remplaçant lors de la victoire de l'ASSE à Nice, dimanche, où Harold Moukoudi et Saidou Sow ont donné satisfaction, Kolo va devoir de plus composer avec la concurrence de la recrue Pape Cissé qui sera qualifié dès mercredi contre Nantes. Et avec celle du Grec Retsos, sur le point de revenir de blessure.

Gabard et Sissoko ont sans doute perdu gros eux aussi

Décevant et sorti à la mi-temps lors de sa deuxième titularisation en L2 contre Lyon (0-5) après ses débuts encourageants à Strasbourg (0-1), le jeune Baptiste Gabard, qui a fêté ses 21 ans la semaine passée, n'était quant à lui pas dans le groupe qui s'est déplacé à Nice. Claude Puel l'a laissé à disposition de la réserve, qui a disputé un match amical contre son homologue de l'OL (1-2, but de Bilal Benkhedim sur penalty pour les Verts). Pas sûr que le milieu de terrain puisse se frayer à nouveau un chemin jusqu'au terrain avec la concurrence à son poste (Camara, Neyou, Youssouf, Gourna, Moueffek). Idem pour Alpha Sissoko, à droite, où Mathieu Debuchy a repris sa place à Nice et où Moueffek et Camara sont deux autres options possibles en attendant le retour de blessure d'Yvann Maçon.