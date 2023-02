ASSE : Krasso a parfois du mal à suivre son frère chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après Laurent Batlles, c'est Jean-Philippe Krasso qui s'est présenté devant les médias ce jeudi avant le match, qu'il a qualifié de « crucial », entre l'ASSE et Dijon, samedi. Un Krasso qui a notamment évoqué son implication au sein du groupe, son avenir, mais aussi son amitié avec Victor Lobry.

« Victor, c'est mon frère, a-t-il expliqué. On s'entend super bien, sur le terrain comme en dehors. C'est mon super gars ! C'est un gros bosseur. Il me pousse toujours à en donner plus. Ce n'est pas toujours simple de le suivre. Il apporte son envie au groupe. Il a toujours cette envie de travailler, de progresser. »