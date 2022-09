ASSE : Krasso dévoile son nouvel objectif

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Auteur d'un début de saison canon avec l'ASSE, Jean-Philippe Krasso a pris les commandes du classement des buteurs de L2. Et il n'entend pas les lâcher ! C'est ce qu'il confié au site Ma Ligue 2. « Je n’avais pas forcément cet objectif précis en tête. Mais maintenant que je suis premier, pourquoi pas le rester et essayer de finir meilleur buteur ? Après, je pense avant tout au collectif. Si j’ai l’occasion de faire une passe décisive à mon partenaire mieux placé pour marquer, je vais la faire, c’est sûr et certain. Si je termine meilleur buteur, tant mieux, ou meilleur passeur, sait-on jamais ».

« Avec Wadji, on ne se connaît pas encore beaucoup sur le plan personnel, mais on a très vite trouvé des affinités »

Et à l'ancien joueur d'Epinal d'ajouter, sur son début de saison... « J’ai réussi à mettre les occasions que j’ai eues, j’ai été efficace. Comme un but en appelle un autre, c’est venu comme cela. C’est vrai que certains buts sont plutôt pas mal (sourire). Mon jeu, c’est de tenter des choses ! Quand je rentre sur le terrain, j’ai cet objectif-là. Parfois, ça passe, c’est magnifique, et parfois ça ne passe pas. Mais pour le moment, c’est passé plusieurs fois donc on va essayer de continuer comme ça ». Un Krasso qui fonde beaucoup d'espoirs dans son duo avec Ibrahima Wadji, le nouvel attaquant sénégalais des Verts... « Avec Wadji ne se connaît pas encore beaucoup sur le plan personnel, mais on a très vite trouvé des affinités sur le terrain. On a tout de suite échangé sur nos façons de jouer, et je pense qu’on est complémentaire. Quand un joueur aime prendre l’espace, j’essaie de le servir au mieux. Pour jouer à ce poste d’attaquant, je sais qu’on n’a pas forcément beaucoup l’occasion de toucher le ballon. J’essaie donc tout de suite de voir si lui est disponible, ou si je dois jouer ailleurs. En travaillant, notre duo peut devenir quelque chose de beau. J’essaierai de lui faire le plus de passes décisives possible en tout cas ! »