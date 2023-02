ASSE : Krasso explique le renouveau

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

But ! : Jean-Philippe, vous avez assuré l'essentiel en prenant les trois points mais ce match contre Pau n'a pas été le plus abouti de ce mois de février...

Jean-Philippe KRASSO : Oui. C'est ça. Les trois points sont là mais c'est vrai qu'on a souffert. On a un peu trop reculé. C'était dur. Mais on a su préserver notre but d'avance et en marquant un deuxième sur le penalty. C'est bien. On avance. On prends un peu nos distances sur cette zone rouge. On se rapproche du milieu du tableau. Il faut continuer comme ça, avec cet état d'esprit.

Qu'est ce qui a changé depuis le début de l'année ?

Depuis le début de l'année, on se fait plus violence. On fait les efforts. On se bat. On est devenue une vraie équipe et les résultats nous permettent de prendre confiance. Les victoires appellent les victoires.

La réussite vous accompagne aussi depuis quelques matches...

C'est vrai. En début de saison on n'était vraiment pas vernis. Et là, ça tourne dans l'autre sens.

Votre compère Ibrahima Wadji retrouve son efficacité...

C'est bien. Ça me fait super plaisir pour lui. C'est un bon mec. On s'entend bien sur le terrain, on se comprend bien, et dans la vie aussi. Il enchaîne. Je suis content pour lui.