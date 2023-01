ASSE : Krasso lance un message à Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

C'est avec Gaëtan Charbonnier seul en pointe que l'ASSE a reçu Caen (1-1), vendredi dernier, Laurent Batlles ayant décidé de laisser Jean-Philippe Krasso sur le banc, tout comme Ibrahima Wadji. Un choix qui fait beaucoup parler, et qui laisse à penser que Batlles pourrait ne pas aligner Charbonnier et Krasso ensemble.

« Je pense qu’on peut faire une bonne association »

Selon Krasso, les deux attaquants pourraient être complémentaires. « A force de s’entrainer ensemble, il y a une affinité, a-t-il glissé après le match, en zone mixte. Je pense qu’on peut faire une bonne association tous les deux, même si je ne sais pas comment le coach va gérer ses compos. Wadji, Charbonnier, peu importe, je serai dans le rôle qu’on me demande. Si je dois plus décrocher, si je dois plus être dans la profondeur, je m’adapterai. On verra mon rôle. «Charbo », on se connaissait déjà. Ça fait une solution de plus pour l’équipe. On connait ses qualités : c’est un grand attaquant. C’est super de l’avoir avec nous, il va nous aider. »