ASSE : Krasso, le déclic au bon moment ?

Dimanche, l'ASSE aura un rendez-vous ô combien important dans son opération maintien. Un déplacement à Troyes pour essayer de sortir la tête de l'eau, en fond de classement, et confirmer la première victoire de la saison, obtenue il y a quinze jours face à Clermont (3-2).

Pour y parvenir, les Verts auront peut-être l'opportunité Jean-Philippe Krasso, revenu en grâce avec un premier but sous ses couleurs inscrit face à Clermont. Celui qui est arrivé dans le Forez, et n'a jamais convaincu depuis un an et demi, espère bien s'installer dans le groupe. Il se sent mieux et espère que sa vie en Vert va prendre une nouvelle tournure. Propos accordés au Progrès.

"Ce premier but est un moment-clé. J’espère qu'il en amènera d’autres et que cela aidera l’équipe. On verra bien si j'arrive à confirmer et à enchaîner, cela dépend de l’état de forme, des choix du coach. On a gagné un match mais la route est encore longue. Je suis beaucoup mieux dans ce groupe que la saison dernière, confirme l’intéressé. On s’entend bien. J’ai plus ma place, je m’affirme davantage."

