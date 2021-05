ASSE : Krasso ne s’arrête plus, un attaquant de Puel lui répond brillamment

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Arrivé l'été dernier à l'ASSE, Jean-Philippe Krasso est resté muet lors de la première partie de saison en 6 matches de L1 (220 minutes de temps de jeu). Et l'attaquant de 23 ans n'est guère plus à son affaire depuis qu'il a rejoint Le Mans en prêt en janvier avec seulement 1 but inscrit lors de ses 7 premiers matches de National.

Néanmoins, Krasso semble aller mieux. La semaine passée, son équipe avait mis fin à une série de trois défaites en partageant les points avec Avranches (1-1) et il avait été l'origine de l'ouverture du score des Manceaux. Et lundi, Le Mans s'est imposé à Saint-Brieuc (1-0) grâce à son deuxième but de la saison, inscrit à l'entame du dernier quart d'heure.. sur son premier ballon, lui qui venait juste d'entrée en jeu.

Abi... et Bouanga en pleine forme

Non content d’avoir mis fin à son mutisme, l’attaquant des Verts est entré à l’heure de jeu pour marquer dans dans le temps additionnel contre le SC Lyon (3-1). Krasso ne devrait toutefois pas donner trop de regrets à l’ASSE. Hier, le compte Twitter du club forézien a diffusé la dernière séance d’entraînement de Charles Abi où on a pu le voir briller particulièrement dans la zone de vérité. Dans le même registre, Denis Bouanga n’a d’ailleurs pas été mal non plus...