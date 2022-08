ASSE : Krasso nourrit un gros regret après Valenciennes

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Cinq journées de Ligue 2 et toujours pas de victoire pour l'ASSE. Battue à Dijon (1-2), tenue en échec par Nîmes (1-1) et à Quevilly (2-2), humiliée par Le Havre (0-6) à domicile, elle a dû se contenter d'un 2-2 à Valenciennes samedi. D'autant plus rageant que le score était de 2-1 pour elle à la 92e, avant que VA n'obtienne un pénalty. Et que Jean-Philippe Krasso a raté une grosse occasion juste avant le début du temps additionnel. Au micro de France Bleu, l'attaquant a dit combien il s'en voulait d'avoir raté cette opportunité de porter le score à 3-1...

"Je regrette l'action au vu du score, a déclaré l'attaquant. Après, si on avait gagné, je l'aurais peut-être oubliée mais là, c'est vrai que ça fait mal, j'y pense... Il faudra faire mieux la prochaine fois, il ne faut pas baisser la tête. Il faut travailler pour que la prochaine fois, si j'ai deux occasions, je mette les deux, et si j'en ai trois, il faut que je mette les trois..." Difficile d'en vouloir à l'ancien Spinalien, l'un des rares Verts au niveau depuis le début de la saison...