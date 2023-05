ASSE : Krasso s'est offert un exploit rarissime contre QRM

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si son avenir reste toujours flou, entre l'ASSE qui rêve de le prolonger et des offres venues de France comme de l'étranger, Jean-Philippe Krasso continue de faire le travail sur le terrain. L'attaquant des Verts est moins prolifique depuis le début de l'année mais il demeure décisif, comme samedi dernier, quand il a idéalement servi Mathieu Cafaro pour l'ouverture du score face à Quevilly-Rouen-Métropole, finalement battu (4-2).

Un double-double rarissime

D'ailleurs, cette passe décisive n'était pas anodine puisqu'il s'agissait de la 10e de sa saison. Ce qui lui permet de compter trois longueurs d'avance sur ses plus proches poursuivants (ils sont au nombre de six). Krasso avait expliqué en cours de saison que son objectif était avant tout de maintenir l'ASSE mais qu'il aimerait, à titre individuel, décrocher les titres de meilleur buteur et meilleur passeur. C'est bien parti pour le second, c'est presque fichu pour le premier (il compte 16 buts, 7 de retard sur le Messin Mikautadze). Le site de la Ligue 2 révèle que son double-double (plus de 10 buts et 10 passes) est un exploit rarissime. La saison dernière, seul le Toulousain Branco van den Boomen (12/20) y était parvenu.

La fiche de Jean-Philippe Krasso

Le double-double de @jpkrasso 🔥



⚽️ 16 buts

👟 10 passes décisives https://t.co/eNQiUaml3e — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) May 23, 2023

Pour résumer En plus de vouloir décrocher le maintien de l'ASSE, Jean-Philippe Krasso avait pour objectif de terminer meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 2. Pour ce dernier objectif, il est bien parti puisqu'il a délivré sa dixième passe décisive de la saison contre QRM (4-2) samedi.

