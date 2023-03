ASSE : Krasso voit un nouveau concurrent émerger dans le vestiaire

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Qui de Niels Nkounkou ou de Kader Bamba a inscrit le premier but de la remontée de l'ASSE face au Havre (2-2) ? Si la LFP a donné le but au joueur prêté par Nantes, le club ligérien estime de son côté que la remise du latéral gauche avait franchi la ligne de but avant que Bamba ne se jette entre deux défenseurs havrais pour finir...

En zone mixte, Niels Nkounkou a donné son avis sur la question en interrompant une interview de Jean-Philippe Krasso. Pour lui, il s'agit bien d'une passe décisive et non d'un but ! « C'est ma quatrième passe décisive ! Je te rattrape ! (rires) Le but c’est Kader (Bamba) ».

La LFP pourrait donner une passe en plus à Krasso... ou offrir à Nkounkou une chance de revenir

Il faut dire que de la décision de la LFP dépendra l'évolution du classement des passeurs de Ligue 2. En effet, comme Krasso était à l'avant-dernière passe, si le but est donné à Nkounkou, l'Ivoirien verra son total de passes grimper à huit. Sinon c'est le joueur prêté par Everton qui reviendra à trois galettes de son attaquant...

Une chose est sûre : dans le vestiaire, un vrai challenge est peut-être en train de naître entre les deux hommes.