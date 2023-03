ASSE : Krasso, Wadji, Nkounkou, Charbonnier, Moueffek... les Tops et les Flops de février chez les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Les TOPS

La victoire contre Annecy (3-2)

Au sortir d'une prestation décevante à Bastia (1-2), l'ASSE devait réagir contre une équipe d'Anncey sur une très bonne dynamique, et elle l'a fait de belle manière, grâce à des buts de Wadji, Krasso et Cafaro, l'ancien rémois donnant la victoire à l'équipe sur une superbe frappe, en fin de rencontre. Dans un Chaudron qui n'avait plus connu pareille satisfation depuis de longs mois...



La victoire contre Dijon (2-0)

Après Annecy, les Verts ont enchaîné un second succès face à de pâles dijonnais, en chute libre. Krasso et Bouchouari, sur une frappe contrée par Congré, ont scellé la victoire en première mi-temps. Grâce à ces 3 points, l'ASSE a enfin quitté la zone rouge, remontant à la 16e place.

La victoire à Nîmes (2-1)

Encore un match face à un concurrent direct, et au final une nouvelle victoire pour les Verts, vainqueurs dans le Gard grâce à deux buts de Nkounkou, servi par Krasso, et de Wadji, mis sur orbite par un dégagement de Nkounkou. Un relâchement a permis à Nîmes de réduire le score sur un corner et les Crocos, pourtant hors du coup, ont failli égaliser en fin de rencontre sur un centre tir renvoyé par les montants de Larsonneur. Un succès qui permet à l'ASSE de grimper à la 15e place, avec 4 points d'avance sur les Nîmois, premiers relégables. Une vraie bouffée d'oxygène !

La victoire contre Pau (2-0)

Avec deux buts signés Wadji et Krasso, sur penalty, les Verts ont terminé le mois de février par une quatrième victoire, confirmant ainsi leur redressement spectaculaire... sans être spectaculaires ni vraiment convaincants dans le jeu. Mais avec 7 points d'avance sur le premier relégable, l'essentiel est ailleurs !



Krasso toujours au top

Meilleur buteur et passeur de L2, Krasso a continué de porter l'ASSE en février. 3 buts et 2 passes décisives à son actif. Inutile d'aller chercher plus loin l'homme fort des Verts...



Monconduit qui monte en puissance

Après une première partie de saison décevante, Monconduit s'installe dans l'équipe. Devant la défense, il a enchaîné les bons matches, s'imposant comme un titulaire en puissance.

Nkounkou qui se révèle

La surprise de ce mois de février, c'est lui. Pas très convaincant lors de ses premières apparitions, Nkounkou a délivré 3 passes décisives en quatre matches, il a marqué son premier but chez les pros, à Nîmes, et provoqué un penalty, contre Pau. Dans son rôle de piston gauche, il épate !

Wadji qui répond présent

Avec la blessure de Charbonnier, Wadji a eu plus de temps de jeu. Buteur contre Annecy, il a récidivé à Nîmes sur un contre en solo, en partant de sa moitié de terrain, puis contre Pau, en embuscade pour prolonger un centre parfait d'Appiah. La confiance revient pour l'attaquant sénégalais et c'est forcément une bonne nouvelle, encore plus avec l'absence longue durée de Charbonnier...



Les FLOPS

La blessure de Charbonnier

Opéré la semaine dernière, Charbonnier s'est fait les croisés contre Dijon. Un coup dur pour l'ASSE tant l'attaquant avait été impactant depuis son arrivée (3 buts).

La blessure de Moueffek

Comme Charbonnier, Moueffek a lui aussi dû sortir en cours de match contrre Dijon, victime d'un incident musculaire. Le milieu de terrain restait sur de très bons matches. Une rechute qui, malheureusement, rappelle une fois encore son incroyable fragilité...

La blessure de Cafaro

Le mois de février avait bien commencé pour Cafaro, buteur contre Dijon, mais il s'est mal terminé. Suspendu à Nîmes, l'ancien rémois est sorti dès le début du mtch contre Pau sur blessure, samedi dernier. Il souffre d'une grosse contusion au niveau de la crête iliaque. Alors qu'il était sur une bonne dynamique depuis le début de l'année, le voilà freiné dans sa progression...

La réserve

En s'inclinant à Bourgoin (0-1), le leader, puis en concédant le nul contre Ain Sud (0-0), malgré la présence dans l'équipe de nombreux joueurs sous contrat professionnel, la réserve de l'ASSE a quasiment dit au revoir à ses espoirs de montée. Une nouvelle saison en N3 se profile en 2023-24...