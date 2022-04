ASSE : l'affaire Camara - Bourbia ne devrait pas en rester là

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Incroyable histoire que celle ayant fuité ce mardi. Hier lundi, Mahdi Camara aurait frappé le gardien de la réserve Yanis Bourbia, qui s'est moqué de lui pendant ASSE-OM (4-2) dimanche et a ensuite insulté sa mère avant de s'en prendre à son frère, présents à côté de lui en tribunes. Le milieu de terrain se serait contenté d'excuses mais comme le jeune portier a refusé d'en faire, et a même encore dérapé, le ton est monté et s'est conclu par l'hospitalisation de Bourbia pour un nez cassé (et une bouche amochée).

L'ASSE a réagi en mettant à pied son ancien capitaine pour cinq jours. Il manquera donc le déplacement à Lorient vendredi, ce qui est déjà une sacrée sanction en soi vue l'importance de la partie. Mais l'histoire pourra ne pas s'arrêter là. En effet, selon le compte Twitter Sainté Inside, le père de Yanis Bourbia songerait à porter plainte contre Mahdi Camara. Une action qui pourrait se retourner contre son rejeton, dont l'avenir au sein de l'ASSE doit déjà s'inscrire en pointillés vu son comportement depuis dimanche après-midi...

Une plainte pourrait être déposée par le père de Yanis Bourbia contre Mahdi Camara pour coups et blessures. — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) April 5, 2022

