ASSE : l'ahurissante raison de la mise à l'écart de Boudebouz à Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il est parfois des absences inattendues. Pour des motifs déconcertants. Et c'est bel et bien le cas au sujet de Ryad Boudebouz, le milieu de terrain de l'ASSE, privé de match crucial à Nantes par son entraîneur, Pascal Dupraz. On ne connaissait pas la raison de l'éviction du joueur, et Le Progrès, ce dimanche, en dit plus sur ce qu'il s'est passé.

Tout serait lié à une histoire...d'avion. Apprenant que celui des Verts ne rentrerait que dimanche matin, en raison du trafic aérien fermé durant la nuit à l'aéroport de Nantes, l'international algérien aurait manifesté son mécontentement auprès de son coach. Ce qui aurait poussé ce dernier à sèchement lui répondre et lui assurer qu'il pouvait rester dans le Forez si il n'était pas content.

Exactement ce qu'il s'est produit. Sidérant.

🚨ALERTE BUTASSE ! 🚨

PRIONS ! 🙏

Il ne nous reste plus qu'à implorer le ciel pour espérer un miracle lors de la dernière journée et accrocher les barrages...

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/VmrT8uP6Tj — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 17, 2022

Pour résumer L'ASSE est allée chercher sa place en barrage, hier samedi, sur le terrain du FC Nantes avec un but de Romain Hamouma. Les Verts, pour cette rencontre cruciale, qui avaient fait sans leur milieu de terrain, Ryad Boudebouz, écarté par Pascal Dupraz.

Benjamin Danet

Rédacteur