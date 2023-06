ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Ce public mérite un vrai projet »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Il y avait bien longtemps que Geoffroy-Guichard n'avait pas fait le plein. Près de 40 000 fidèles étaient présents hier soir pour la « der » de la saison contre Valenciennes, à pousser leur équipe, à chanter leur fierté d'être Stéphanois malgré une saison qui avait démarré de manière catastrophique et que les Verts ont finalement terminé à la 8e place, leur meilleur classement de la saison. Sur le terrain, comme le concédait Loïc Perrin, croisé dans les escaliers avant son passage devant les médias, le spectacle n'a pas vraiment été à la hauteur de ce qu'on a vu en tribunes, mais Jean-Philippe Krasso et Kader Bamba ont offert grâce à deux jolis buts une victoire fêtée sans débordements par un peuple vert qui a rendu un bel hommage à deux glorieux anciens : Jérémie Janot, dont c'était le grand retour, et Mathieu Debuchy, pour le dernier match de sa carrière.

La continuité, ce sera sans doute sans les deux meilleurs joueurs...

Après ce succès, Laurent Batlles a rejoint ses joueurs pour un sympathique tour d'honneur et il avait le sourire en conférence de presse pour faire le bilan d'une saison qu'il a qualifiée d' « honorable » (l'est-elle vraiment?), et se pencher sur un Mercato qu'il espère ambitieux. Loïc Perrin est ensuite venu soutenir que l'ASSE aurait « les moyens de monter une équipe pour monter », et ce en confiant que l'objectif était de reconduire un groupe qui a donné satisfaction depuis le mois de janvier. Mais dans la foulée, Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou, tous deux venus devant les journalistes, ont bien fait comprendre qu'ils avaient d'autres ambitions que la L2, malgré le public. En fin de contrat, le premier, auteur de 17 buts et 12 passes décisives, devrait laisser un grand vide en attaque. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en une demi-saison, le second, s'il permettra sans doute aux Verts de booster leur enveloppe Mercato, devrait les contraindre à recruter un nouveau piston à gauche. Tout semble donc indiquer que c'est sans ses deux meilleurs joueurs offensifs que l'ASSE devra reconstruire, et cela a de quoi refroidir, surtout que sa défense a été l'une des pires de L2 cette saison... Traités de « cons », de « bouffons », d' « incompétents » par les nombreuses banderoles déployées par les Ultras, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, eux, ont pu mesurer une nouvelle fois leur côte d'impopularité. Le premier avait promis il y a un mois et demi : « L'objectif, c'est de terminer la saison le mieux possible. Et puis après, il y aura d'autres projets qui pourront être travaillés ». Il se murmurait alors, d'après L'Equipe, que le second avait déniché deux candidats au rachat du club. Un club pour lequel on n'a qu'une crainte aujourd'hui : qu'il s'enlise en L2. En espérant un vrai projet et un Mercato aux antipodes de celui réalisé l'été dernier.