ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Dall'Oglio a encore du boulot !"

ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

"On ne vit pas bien cette première défaite. C'est cruel. Je pensais qu'on allait faire un autre match. C'est ma responsabilité car je n'ai pas fait les bons choix en première mi-temps"... Olivier Dall'Oglio l'a dit, il a mal vécu sa première défaite sur le banc des Verts hier face à Amiens (0-1). Un but picard en fin de première mi-temps a scellé l'issue d'une rencontre où l'ASSE n'a pas su afficher le visage séduisant qui avait été le sien quelques jours plus tôt à Pau (1-0). Après deux nuls et deux victoires, l'Alésien n'est plus invaincu sur le banc stéphanois. Et cette défaite est venue doucher les enthousiasmes car on pensait l'équipe sur la bonne voie après sa prestation dans le Béarn.

Cardona, c'est pas trop ça

Les Verts avaient fait belle impression au Nouste Camp, ils s'étaient montrés solides, cohérents, entreprenants. Mais contre Amiens, ils ont plus ressemblé à ceux qui avaient dû se contenter d'un point lors de leur dernier match à domicile contre Laval (0-0), dans la douleur, derrière un Larsonneur décisif. Dall'Oglio l'a reconnu : il s'est sans doute trompé en reconduisant un 4-1-4-1 hier. En première mi-temps, l'ASSE a été complètement improductive. Moueffek, coupable sur le but picard, et Bouchouari, aux abonnés absents, en ont fait les frais en sortant à la pause. Il y a eu un peu plus de jeu et de percussion au retour des vestiaires, avec les entrées de Wadji et Monconduit, puis de Mbuku, mais au final Gurtner n'a pas eu grand chose à faire. Les Verts ont donné l'impression qu'ils auraient pu jouer des heures sans marquer. Cela avait déjà été le cas contre Laval. Cette défaite a une nouvelle fois met en lumière leurs difficultés à domicile, où ils n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matches. Cela peut interpeler, comme les débuts de Cardona et un Mercato qui paraît bien léger, jusque-là. Peut-être apportera-t-il une bonne surprise lors du "panic buy", comme avec Nkounku l'an dernier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra être bien meilleurs pour récupérer les points perdus le week-end prochain à Dunkerque, qui lutte pour sa survie. Il ne faudra pas se rater dans le Nord. Car à force de griller des jokers...

