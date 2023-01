ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « De vrais renforts et ça repart ! »

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Tout peut aller très vite en football, dans un sens comme dans l'autre. L'ASSE est bien placée pour le savoir. Et sa saison pourrait le confirmer. En ce début d'année, en tout cas, ses affaires s'arrangent. Un vent de renouveau soufflait depuis la signature de Gaëtan Charbonnier, et celles de Dennis Appiah et de Gautier Larsonneur étaient venues redonner encore un peu plus de baume au cœur à tout un peuple. Encore fallait-il que ce Mercato enfin ambitieux soit suivi d'effets, en termes de résultats, mais c'est justement le cas puisque les Verts sont désormais sur une série de 3 matches sans défaite. Une première pour eux cette saison et une belle façon de boucler une phase aller qui n'aura donc pas été catastrophique jusqu'au bout.

A Niort, les recrues ont (encore) été décisives

En égalisant dans le temps additionnel contre Caen (1-1), Charbonnier avait sonné la révolte et sans doute sauvé la tête de Laurent Batlles. Le but victorieux de Mathieu Cafaro avait ensuite permis aux Verts de renouer avec la victoire contre Laval (1-0), trois mois après leur dernier succès à Amiens (1-0), mais tout cela demandait confirmation à Niort, lundi. Sur la pelouse des Chamois, après avoir encore enrôlé deux recrues, Kader Bamba et Niels Nkounkou, Anthony Briançon et les siens avaient la possibilité de quitter leur dernière place en cas de victoire, et de devancer Nîmes et Niort au classement. Une opportunité qu'ils n'ont pas laissé passer. En 4-4-2 avec le duo Krasso-Charbonnier aligné ensemble pour la première fois, les Verts ont dominé les débats mais il a fallu attendre les dernières minutes pour qu'ils trouvent la faille, grâce à Charbonnier, opportuniste sur une première frappe de Bamba renvoyée par les montants. Un but qui faisait suite à un gros arrêt de Larsonneur quelques minutes plus tôt, et une 5e victoire de la saison qui fait donc gagner deux places à l'ASSE au classement. L'opération remontada est lancée. Elle passera par de nouveaux bons résultats avec une semaine à trois matches qui se profile. Après la Coupe de France, ce week-end, il y aura la réception de Sochaux, un déplacement à Bastia et la venue d'Annecy. Des rendez-vous que l'ASSE va pouvoir aborder avec le vent en poupe, avec une confiance retrouvée, une meilleure assise défensive, un meilleur équilibre au milieu, davantage d'atouts offensif et un meilleur gardien. Bref, avec une meilleure équipe, un peu plus conforme à son standing. C'est déjà ça, même si cela ne garantit encore rien, et surtout pas que le Chaudron sonnera un peu moins creux contre Sochaux que face à Laval. Mais ça, c'est encore une autre histoire...