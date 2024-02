ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Des Verts de plus en plus costauds"

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Au micro du diffuseur, Olivier Dall'Oglio a expliqué hier après la victore à Angers (3-0) les dessous du renouveau de l'ASSE. "Il y a eu une prise de conscience énorme des joueurs et ils montrent d'autres valeurs, d'autres qualités. Après Dunkerque, ils ont analysé leur match entre eux, avec l'analyste vidéo. Et depuis, ils montrent autre chose." Contre Troyes (5-0), les Verts avaient offert un festival offensif à leur public. Cela demandait confirmation à Angers, et ils n'ont pas deçu. Comme les Troyens, les Angevins n'ont pas existé, alors qu'ils étaient sur une série de 10 victoires consécutives à domicile.

Dall'Oglio a remis les têtes à l'endroit, Cardona s'est libéré

Décevant jusque-là, Cardona a montré la voie en signant un doublé, sur deux services de Cafaro, très remuant hier, et un csc de Lefort, sous la pression de Sissoko, a parachevé une victoire prometteuse pour les Stéphanois. Comme contre l'ESTAC, Larsonneur n'a quasiment rien eu à faire dans ses buts, bien protégé par une défense qui a montré face au SCO qu'elle n'était pas la plus imperméable de L2 par hasard. "Le travail commence a payé. On manquait de confiance mais on a des principes de jeu maintenant. On est très solide, on joue plus en équipe", s'est réjoui Dall'Oglio. Clairement, les Verts ont envoyé un message en Anjou : s'ils maintiennent ce niveau là, il faudra compter avec eux dans l'emballage final. "Le coach nous a redonné confiance. Il nous parle beaucoup. On a un meilleur collectif et cela permet à tout le monde de briller", a expliqué Cafaro. Après Maçon et Mbuku contre Troyes, Cardona a marqué hier, signe que les recrues hivernales sont à présent bien intégrées. Le retour de Sissoko fait du bien, et de Nadé à Monconduit en passant par Chambost, repositionné en relayeur, les choix de Dall'Oglio sont payants. Si bien que l'ASSE présente un visage plus cohérent, plus solide et plus conquérant. Avec cette qualité là, cet état d'esprit, et seulement 6 points de retard sur Angers, 2e, l'espoir est revenu dans le Forez. Même si tout cela demandera encore confirmation, évidemment, lors de la réception d'Annecy, le week-end prochain.

