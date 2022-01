ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Des Verts encore indignes, et une humiliation de plus »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Après sa victoire à Angers, et avant de recevoir Montpellier et d'aller à Clermont, on imaginait l'ASSE au début d'une série. Mais l'US Bergerac, leader de son groupe de N2, invaincue depuis septembre, s'est chargée de rappeler aux Verts leur triste réalité, leur piètre niveau, en les éliminant de la Coupe de France, dimanche soir. Cette fois, pas de Batista Mendy pour marquer contre son camp... Entré en jeu quelques instants plus tôt, Romain Escarpit, l'attaquant de l'USB, a profité d'un mauvais renvoi de Mahdi Camara pour inscrire le seul but de la rencontre à l'entame du dernier quart d'heure. Il aurait même pu s'offrir un doublé, dans la foulée, sur un balai de Timothée Kolodziejczak, avant d'être repris par Paul Bernardoni.

Une N2 en face, et 7 joueurs à vocation défensive alignés par Dupraz au coup d'envoi !

L'ancien angevin aura été le seul à surnager, au sein d'une équipe stéphanoise qui a vraiment donné le bâton pour se faire battre sur la pelouse bosselée de Périgueux. Avec sept joueurs à vocation défensive alignés par Pascal Dupraz, qui s'en est remis à Boudebouz et Aouchiche pour servir Bouanga, seul en pointe, l'ASSE n'a quasiment jamais inquiété le gardien périgourdin de toute la partie. Sur ses deux seules incursions dans la surface adverse, Aouchiche a dévissé ses frappes... Nordin, entré en jeu à la mi-temps à la place de Gourna, n'a rien apporté, et Kolodziejczak n'a pas manqué de pointer les manques offensifs de son équipe, après le match. « On doit être plus mordants devant le but, il faudra être plus tueurs. » Une évidence. Mais les lacunes de l'ASSE, sans liant, sans idées, sans percussion, sans profondeur, avec son jeu à deux à l'heure, ne se limitent malheureusement pas à son attaque. Pauvre ASSE. Piteuse ASSE.

Contre Montpellier, il faudra vite se faire pardonner

Pas aidés par les choix de leur coach, dont on se demande comment il a pu être si frileux, comme à Lyon (0-1), ou ce qui a pu l'inciter à aligner contre Bergerac le droitier Maçon en piston gauche et le gaucher Youssouf en piston droit, les Verts ont rendu une copie très indigeste dans le Périgord. Kolo a conclu son interview d'après-match à Eurosport en mettant l'accent sur les renforts à venir, les retours de Khazri, d'Hamouma, les arrivées de Mangala, de Crivelli. On se raccroche à ce qu'on peut et on peut espérer, c'est vrai, qu'avec ces joueurs là, les Verts montreront autre chose. Il le faudra pour qu'ils aillent chercher leur maintien en L1, et des victoires que leurs adversaires ne leur offriront pas toujours sur un plateau. Après cette élimination, l'équipe aura en tout cas beaucoup à se faire pardonner samedi contre Montpellier. « On va tout faire pour laver l'affront. Il le sera si on maintient le club en L.», a soutenu Dupraz. Les supporters n'en attendront pas moins.