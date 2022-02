ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Dupraz n'a pas encore tout réglé, loin de là »

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ASSE est 16e de L1. 18e après sa victoire à Clermont (2-1), elle a grappillé deux nouvelles places en partageant les points avec Strasbourg (2-2) pendant que Lorient et Troyes chutaient contre Montpellier (0-1) et à Rennes (1-4). Voilà quatre matches désormais que les Verts ne perdent plus, et l'apport de Pascal Dupraz est indéniable. Avec lui, l'équipe, qui ne comptait que 12 points après 20 journées, a enfin décollé de la 20e place et elle se retrouve aujourd'hui hors de la zone rouge pour la première fois depuis la 5e journée.

Toujours en difficulté sur coups de pied arrêtés comme dans le jeu...

Mais pas question de crier victoire, et un simple coup d'oeil au classement montre que le maintien est encore loin d'être acquis puisque la lanterne rouge, Bordeaux, n'est qu'à un point. De plus, la prestation livrée par l'ASSE dimanche contre Strasbourg n'a pas été très aboutie. Ryad Boudebouz a profité d'un coup franc indirect dans la surface alsacienne, généreusement offert par le duo Nyamsi-Sels, pour ouvrir le score, et Wahbi Khazri a inscrit son 9e but de la saison sur un caviar de Denis Bouanga. Mais entre ces deux buts, Strasbourg a trompé deux fois Paul Bernardoni sur des coups de pied arrêtés, grâce à Habib Diallo et Lucas Perrin. Le dernier but encaissé par les Verts, à Clermont, l'avait été sur un corner, déjà, avec un Eliaquim Mangala fautif au marquage de Cédric Hountondji, comme il l'a été hier au marquage de Perrin. Venu stabiliser la défense verte cet hiver, l'ancien international a du mal à trouver ses marques, ce qui n'a rien de très surprenant puisqu'il était resté huit mois sans jouer après son départ de Valence au printemps.

… et samedi, en face, ce sera un Paris revanchard après sa défaite à Nantes (1-3)

Après la rencontre, Pascal Dupraz a pointé « la fébrilité » de son équipe, mais aussi ses lacunes techniques. « On aurait dit que Paul (Bernardoni) était notre n°10 tellement on lui a donné le ballon », pestait-il. A raison. Avec un Boudebouz positionné encore très bas, et une défense à cinq où Sada Thioub et surtout Timothée Kolodziejczak ont peu animé leurs couloirs, le duo Khazri-Bouanga était bien seul pour mettre en danger la défense alsacienne. La rentrée de Romain Hamouma a apporté plus de technique, de créativité et de percussion sur la fin, mais pas assez pour que l'ASSE enchaîne un 4e succès. Face au 4e de L1, la montagne était un peu trop haute. Et c'est à présent un déplacement au Parc, chez des Parisiens surpris à Nantes (1-3), qui attend les Verts, avec un Kylian Mbappé qui sera à coup sûr remonté comme une pendule même si sa cheville a sans doute été un peu endolorie par un tacle viril de Nicolas Pallois à la Beaujoire, comme l'a été celle de Wahbi Khazri hier face aux Strasbourgeois... Dupraz a prévenu : son équipe ne se rendra pas dans la capitale pour faire du tourisme, et les coups de pied arrêtés seront travaillés cette semaine à l'entraînement. Mais il faudra sans doute aussi proposer autre chose, avec le ballon, pour espérer un bon résultat à Paris. Et surtout, pour aller chercher le maintien en L1.

🎙 P. #Dupraz sur la blessure de #Khazri : « Il avait mal à une cheville depuis quelques temps, je crois que c'est les stigmates de son attentat à la CAN. Il a une cheville (la droite) douloureuse, j'espère que ce n'est rien, mais il avait mal à la fin du match »#ASSE #ASSERCSA pic.twitter.com/0JIpPJldmq — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) February 20, 2022