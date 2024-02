ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Heureusement que ce n'était pas Auxerre !"

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Et de trois. Sans surprise, l'ASSE a battu Annecy (2-1) hier soir à Geoffroy-Guichard, signant une troisième victoire consécutive en L2. Mais contrairement à ses deux succès précédents, elle n'a pas rayonné, loin de là, et surtout pas en deuxième mi-temps. Un deuxième acte tristounet, alors que Cardona et Sissoko avaient permis aux Verts de faire la différence avant le repos.

Des Verts efficaces mais encore fébriles

Annecy en a profité pour réduire le score sur penalty, et les dernières minutes ont été pénibles, les Annéciens se ruant à l'attaque. Il a fallu un Larsonneur décisif et un peu de réussite, avec une tentative du remuant Kandil repoussée par le poteau, pour que l'ASSE prenne les trois points. Au final, les Verts ont été efficaces, avec un Cardona buteur puis passeur, mais leur prestation a été assez décevante. Au milieu, les absences de Moueffek et Monconduit se sont ressenties, avec un Fomba toujours aussi peu convaincant. Et les sorties de Briançon et de Nadé, surtout, ont été préjudiciables en fin de match. Si l'ASSE a réalisé une bonne opération et gagné encore une place au classement (4eme), elle devra hausser le niveau et éviter pareil relâchement pour poursuivre sa belle série le week-end prochain au Paris FC. Avec à l'horizon, lors de la journée suivante, la venue d'Auxerre, pour le choc de la 28e journée. Des Auxerrois qui ne sont plus qu'à 10 points, et Angers à 5 points avant son match de lundi soir, à Caen.

