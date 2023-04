ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « La preuve par 9 »

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

En l'absence d'Anthony Briançon, sur le flanc pour un bon mois tout comme Kader Bamba, la série d'invincibilité de l'ASSE semblait pouvoir être mise à mal samedi soir à Charléty, face à une équipe du Paris FC elle aussi sur une bonne dynamique depuis quelques semaines. Mais ce rendez-vous, les Verts l'ont bien négocié, même s'ils ont connu un peu trop de trous d'air défensivement, surtout en première mi-temps. Ceux-ci ont été sanctionnés par les deux buts parisiens, après l'ouverture du score de Wadji dès la 1ère minute. Mais Nkounkou a égalisé et les protégés de Batlles ont fait la différence au retour des vestiaires, grâce à un nouveau but de Nkounkou et à un penalty de Krasso.

Briançon a manqué,

mais la force de frappe de l'ASSE a fait la différence

Batlles a relevé le plaisir pris par ses joueurs, qui en ont donné aux nombreux supporters venus les encourager dans une enceinte où l'on a entendu qu'eux. Le coach des Verts a aussi évoqué l'apport de Nkounkou et sa réussite sur son deuxième but. Ce que l'on retiendra de cette rencontre, c'est la force de frappe dont a fait preuve l'ASSE (2e meilleure attaque de L2 derrière Sochaux), avec Nkounkou, Wadji et Krasso en buteurs, mais aussi Cafaro en détonateur. De l'autre côté du terrain, Larsonneur a lui aussi été décisif, une fois encore. Il le fallit, car l'absence de Briançon s'est ressentie. Le trio Appiah-Sow-Pétrot a souffert, et le bloc vert s'est un peu trop souvent fissuré. Au milieu, ni Fomba ni Bouchouari ni Lobry n'ont brillé. Mais cela n'a pas empêché l'ASSE de s'imposer très logiquement, avec la complicité d'une défense parisienne fébrile au possible à l'image de Demarconnay, son gardien. Les résultats ayant été favorables, ce 9e match consécutif sans défaite permet aux Verts de compter désormais 8 points d'avance sur le premier relégable. A 8 journées de la fin, son maintien prend forme. Encore un petit effort et le club forézien pourra commencer à voir un peu plus loin, à préparer la saison prochaine. Un avenir que Roland Romeyer a évoqué en laissant entendre qu'il souhaitait plus que jamais passer la main. Mais à ces promesses là, déjà entendues à maintes reprises, on préfère celles, plus concrètes, affichées par l'équipe, sur le terrain. Une équipe qui fait de plus en plus plaisir à voir, dans son expression collective, et qui donne raison à Romeyer d'avoir maintenu Batlles cet hiver et d'avoir sorti le chéquier pour renforcer ce qui devait l'être. Prochain rendez-vous lundi prochain à Grenoble, où Batlles s'attend à un match compliqué, chez des Isérois qui laisseront sans doute beaucoup moins d'espaces que le PFC.