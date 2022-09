ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Le duo Krasso-Wadji, ça promet ! »

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

David Guion avait évoqué la forme de Jean-Philippe Krasso avant le déplacement des Girondins dans le Chaudron, hier. « Il est en pleine confiance actuellement, il est très influent et surtout très efficace pour l’ASSE. » « C'est un bon attaquant, avait ajouté Yoann Barbet, le capitaine bordelais. Son quadruplé contre Bastia, ça marque les esprits. Mais on va essayer de le garder silencieux, sans se focaliser seulement sur lui. » Muet, Krasso, qui avait enchaîné 7 buts lors des six premières journées de L2, l'est resté face aux Girondins. Mais à ses côtés, Ibrahima Wadji, lui, a honoré sa première titularisation en ouvrant son compteur, sur un centre à bout portant de Thomas Monconduit. Et le nouveau duo d'attaque des Verts a fait beaucoup de mal à la défense girondine, meilleure défense de L2 avec 2 buts encaissés lors des sept premières journées.



Ils sont en forme et leur complémentarité est évidente



Wadji, qui avait inscrit 16 buts la saison dernière avec Qarabag, et 4 cet été en tours préliminaires de Ligue des champions, a confirmé les qualités annoncées : le Sénégalais va vite, il aime prendre la profondeur et ne lâche rien. Un vrai poison. Ses appels ont permis à l'ASSE d'avoir beaucoup plus de verticalité, de pouvoir allonger le jeu. Et à ses côtés, Krasso, en 9 et demi, a beaucoup pesé lui aussi, avec ses décrochages, ses remises. La complémentarité du duo est évidente, avec un joueur qui demande la balle dans les pieds et l'autre qui la demande en profondeur. En face, Bordeaux alignait une attaque qui ne dépareillerait pas en L1 avec Maja, Bakwa, Elis et Badji. Mais l'ASSE devrait elle aussi disposer d'une vraie force de frappe cette saison avec son nouveau duo Krasso-Wadji. De plus, les deux attaquants sont en confiance. Leur association reste évidemment à peaufiner, mais avec des joueurs de ballon au milieu, des passeurs de la qualité de Chambost, Lobry, Monconduit, Bouchouari ou Cafaro, le potentiel offensif des Verts semble prometteur. On a beau chercher, mais ces dernières saisons, difficile de trouver trace d'un duo d'attaque de ce type. En multipliant les erreurs de casting (Crivelli, Ramirez, Modeste, Diony, etc..) , l'ASSE peinait ces derniers temps à aligner un véritable avant-centre. Depuis le départ de Beric, des joueurs comme Khazri, Hamouma, Bouanga ou Nordin avaient « dépanné » devant, sans oublier Charles Abi. Avec les résultats que l'on sait. Mais une ASSE avec deux véritables pointes, ne faut-il pas remonter à Alex-Aloisio et Aubameyang-Brandao ?