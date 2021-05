ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Le LOSC peut s'inquiéter, ces Verts sont dangereux »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

En s'imposant facilement chez son voisin lensois vendredi soir (3-0), le LOSC de Christophe Galtier a fait un pas de plus vers le titre de champion de France. Mais il reste encore deux matches, et avant de terminer à Angers, les Dogues devront se méfier de leur prochain adversaire : l'ASSE. Car les Verts terminent sur une bonne note une saison ô combien difficile. Après avoir failli accrocher le PSG (2-3) il y a un mois, et un faux pas contre Brest (1-2), Mathieu Debuchy et les siens restent sur deux succès convaincants à Montpellier (2-1) et face à l'OM (1-0).

Ils ont énervé Sampaoli

Hier, c'est Arnaud Nordin qui a inscrit l'unique but de la rencontre, en fin de première mi-temps, en profitant d'un décalage de Wahbi Khazri et d'un joli balai de Leonardo Balerdi. Et si Etienne Green a eu à s'employer en fin de match, cette victoire stéphanoise aurait pu être plus large sans un bon Steve Mandanda. Jorge Sampaoli, après avoir fait les 100 pas devant son banc, agacé par la faible production de ses joueurs, a mis en avant le pressing des hommes de Claude Puel, qui a lui-même mis en avant l'état d'esprit de son groupe et ses progrès. Ceux-ci sont de plus en plus notables, que ce soit en termes de cohésion, de solidarité ou de jeu. Dans le sillage d'un Khazri décisif dans le sprint final, c'est tout le collectif vert qui a repris des couleurs. Et à n'en pas douter, les Verts voudront profiter de ce rendez-vous lillois pour se montrer, sous le feu des projecteurs. « On avait un calendrier très difficile sur la fin avec Paris, Marseille, Lille. Mais les joueurs ont encore plus envie. Ça les motive de se mesurer à de tels adversaires. On ira à Lille pour livrer une belle production. Après, le champion, ce sera celui qui le méritera. Mais mes joueurs seront très motivés, je n'en doute pas une seconde », a soutenu Puel.

Le Top 10 dans le viseur

L'essentiel a été assuré avec le maintien, mais l'ASSE s'est rapprochée du Top 10 et un accessit dans la première partie du tableau permettrait de valider ses progrès. C'est son objectif de ces deux dernières journées. Et avant de finir par la réception de la lanterne rouge, Dijon, le déplacement à Lille représente un dernier gros défi. Une dernière grosse occasion pour les Verts de montrer qu'ils valent mieux que leur classement actuel, même s'ils sont remontés à la 11e place. Et individuellement, aussi, le rendez-vous lillois est idéal pour se montrer, pour chacun d'entre eux, quelles que soient leurs ambitions. »