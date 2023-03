ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Les dirigeants doivent envoyer un signe fort avec Krasso ! »

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

« L'ASSE doit tout faire pour prolonger Jean-Philippe Krasso. C'est un dossier très important. C'est un joueur très important, le meilleur joueur du club et même du championnat. Quand on a le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat dans son effectif, on fait tout pour le garder. En plus, Krasso n'a que 25 ans, il a encore une bonne marge de progression, et il a une très bonne mentalité.

Quel meilleur moyen pour Romeyer, Soucasse et compagnie de redorer leur blason ?

Son cas m'interpelle. Je ne comprends pas comment Claude Puel, pourtant à l'origine de son arrivée, ne lui a pas permis d'exprimer tout son potentiel alors qu'il le voyait tous les jours à l'entraînement, au point de lui préférer Charles Abi et de l'expédier au Mans, en National. Pascal Dupraz ne lui a pas fait confiance non plus et il a fallu ce prêt à l'AC Ajaccio pour que Krasso se révèle. Mais à son retour de Corse, pourquoi les dirigeants ne lui ont-ils proposé qu'une toute petite augmentation de salaire (20 000 € mensuels) pour tenter de le prolonger ? Les discussions se sont aussitôt arrêtées, et on peut comprendre le joueur et ses représentants... L'attaquant l'a dit dans un entretien récent au Télégramme : il aurait pu partir cet hiver. Plusieurs clubs l'ont sollicité, notamment Kiev et un grand club turc. Selon nos informations, un grand club égyptien le suit de près et Krasso est dans le viseur de plusieurs autres clubs, en L1 et à l'étranger. Les chances de le conserver semblent minces, mais lui-même le dit : il n'écarte pas la possibilité de prolonger à « Sainté ». Un bel appel du pied auquel les dirigeants stéphanois se doivent de répondre. Sans tarder. Ils doivent faire le nécessaire et proposer à Krasso un salaire équivalent ou supérieur à celui qui a incité Gaëtan Charbonnier à quitter Auxerre pour rejoindre le Forez plutôt que Le Havre, cet hiver.

En cas de départ, il laisserait un grand vide

Une prolongation de Krasso serait un signe fort envoyé pour la saison prochaine, un vrai signe d'ambition retrouvée. Il permettrait aux dirigeants de redorer un peu leur blason et redonnerait l'espoir d'une remontée parmi l'élite à tout un peuple, alors qu'un départ serait forcément très mal vécu, vu l'importance du bonhomme et l'énorme vide qu'il laisserait, lui qui est impliqué dans plus de 50% des buts de l'ASSE cette saison. Et qui a encore été décisif samedi dernier contre Pau (2-0) sans être dans un grand soir. Tellement au dessus du lot...»