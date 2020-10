ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Les Verts coulent à pic ! »

Claude Puel avait expliqué avant la trêve internationale que l'ASSE avait « manqué un peu d'essence » à Nantes (2-2), contre Rennes (0-3) et à Lens (0-2). Mais les quinze jours de coupure n'ont pas suffi pour redresser la barre. Après Nice (1-3), les Verts ont à nouveau chuté à Metz (0-2) où ils ont terminé la rencontre avec un quatuor défensif Sissoko-Sow-Tshibuabua-Moueffek ! La blessure de la recrue grecque Retsos, auteur de débuts prometteurs contre Nice, est venue plomber encore un peu plus l'ambiance, après celle de Trauco pendant la semaine. Et même si Kolodziejczak, Debuchy et Silva devraient être en mesure de renouer avec la compétition le week-end prochain contre Montpellier, le tableau reste noir tant l'équipe de Puel a encore été loin du compte à Metz.

Des jeunes qui n'ont pas le niveau, des cadres qui n'y sont plus

A Saint-Symphorien, les Verts ont encaissé un but d'entrée sur un coup franc de Boulaya, et ils n'ont adressé aucun tir cadré, avant un 2e but signé par le pauvre Sissoko contre son camp. Sur l'action, l'ancien réserviste clermontois n'a pas été aidé par Tshibuabua (18 ans), qui a formé avec Sow (18 ans) une défense centrale davantage prévue pour évoluer en National 3 cette saison qu'en L1. Ce qui correspondrait sans doute un peu mieux à son niveau actuel...

S'il est difficile de blâmer ces jeunes joueurs, les critiques se font de plus en plus vives pour celui qui les fait jouer, Claude Puel, dont le projet, loué de tous il y a à peine deux mois alors que l'ASSE était en tête de la L1 après trois journées de championnat, se retrouve aujourd'hui sérieusement mis à mal. Il faut cependant reconnaître que le manager général des Verts n'est pas aidé, entre les blessures, le Covid (Harold Moukoudi, positif, a dû déclarer forfait à Metz), le départ de Wesley Fofana, les vraies fausses arrivées de William Saliba et M'Baye Niang. Et qu'il n'est pas aidé non plus par le rendement de certains de ses supposés « cadres », notamment Denis Bouanga, encore méconnaissable à Metz. Yvan Neyou, dont le retour était très attendu, n'a pas eu son rayonnement habituel et Adil Aouchiche, dont on attend peut-être décidément trop, a lui aussi été peu en vue. Le tout donne, pour l'heure, une bouillie d'équipe. Une équipe dont on se demande qui elle pourrait bien battre, en l'état.

Et le mois de novembre s'annonce coton !

Une équipe orpheline de ses deux meilleurs défenseurs du début de saison (Fofana et Maçon), qui prend but sur but et qui en marque de moins en moins, en se procurant de moins en moins d'occasions. Une équipe en plein doute, où Romain Hamouma est de plus en plus isolé aux avant-postes. Une équipe qui va devoir relever la tête ces prochaines semaines malgré un calendrier compliqué. Après Montpellier, le mois de novembre verra les Verts affronter Lyon, Brest et Lille. On devrait en savoir plus, après cette série. Mais l'état des lieux après seulement deux mois de compétition laisse déjà craindre une nouvelle saison très compliquée après la 17e place de l'hiver dernier...