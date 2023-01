ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Les Verts déchantent déjà »

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On pensait la saison de l'ASSE enfin lancée. Les Verts avaient le vent en poupe en recevant Sochaux, contrairement aux Lionceaux. Ils restaient sur un nul et deux victoires, ils n'avaient pas encaissé de buts depuis l'arrivée de Gautier Larsonneur et celle de Dennis Appiah. Avec ces deux recrues, avec Gaëtan Charbonnier, avec l'entrée en jeu prometteuse de Kader Bamba à Niort (1-0), l'ASSE semblait en mesure d'enchaîner, et pourquoi pas de sortir enfin de la zone rouge, surtout que ses supporters avaient décidé avant la rencontre de mettre un terme à leur boycott du stade Geoffroy-Guichard. Oui mais non... Pourtant, après l'ouverture du score de Mauricio dès la 3e minute, les Verts avaient fait le plus dur en renversant les Lionceaux après une belle deuxième mi-temps, grâce à un penalty de Krasso et à un nouveau but de Charbonnier, plein de sang froid et de maîtrise pour convertir un centre en retrait de Lobry. Il restait alors moins de dix minutes à jouer, mais les entrants sochaliens, Dossou et Sissoko, ont fini par faire pencher la balance pour les Lionceaux.

Batlles à nouveau montré du doigt

Dossou et Sissoko, soit deux joueurs que Sochaux a soufflé à l'ASSE, cet hiver et l'été dernier... Coaching gagnant pour Olivier Guégan, donc, et perdant pour Laurent Batlles, à l'inverse. Le coach des Verts avait choisi d'aligner un 4-4-2 plutôt ambitieux, avec le duo Krasso-Charbonnier et deux ailiers, Cafaro et Bamba. Mais à 2-1, l'ancien troyen a changé le visage de son équipe en sortant Charbonnier, et tout s'est écroulé. Entrés en jeu, Mouton et Chambost ont été transparents. Pétrot, lui, a été impliqué sur les deux derniers buts sochaliens, dans un couloir gauche où la recrue Niels Nkounkou avait déjà laissé des boulevards, et ou Kader Bamba a dû sortir sur blessure à la mi-temps. De quoi s'interroger sur certains choix et reconsidérer un Mercato loué de tous, jusqu'ici ? A voir. Mais il est certain que Batlles, ciblé par la critique pour sa (mauvaise) gestion du score, n'a pas marqué des points hier après-midi, même si certains changements ont été dictés par l'état physique des joueurs remplacés (Nkounkou, Charbonnier). Il pourrait à nouveau jouer gros cette semaine avec le déplacement à Bastia dès mardi et la venue d'Annecy, samedi. Un Batlles qui devra faire sans son capitaine Anthony Briançon, pour qui on a redouté une fracture de la jambe, mais qui va enregistrer la venue de Lamine Fomba, l'ancien nîmois. Nîmes, justement, est repassé devant l'ASSE au classement. Un classement dont la simple lecture, avec une 19e place, suffit à rappeler que le maintien est encore loin d'être acquis pour les Verts malgré un mois de janvier jusque là encourageant.