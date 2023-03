ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Les Verts ne sont pas encore tirés d'affaire »

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En recevant une équipe d'Amiens très amoindrie, l'ASSE, au sortir d'un bon point ramené de Bordeaux (1-1), devait s'imposer face aux Picards pour pouvoir regarder un peu plus haut et prendre encore plus ses distances avec la zone rouge. Mais elle n'y est pas parvenue malgré le soutien de 23 000 spectateurs, une affluence record cette saison. A l'image de Kader Bamba et Lamine Fomba, titularisés au détriment de Benjamin Bouchouari et Victor Lobry, les Verts ont livré une prestation plutôt décevante, mais ils ont eu le mérite de revenir au score grâce à Niels Nkounkou, en réussite sur sa frappe, déviée par un défenseur amiénois dans les buts de Régis Gurtner.

Ce n'est pas une contre -performance selon Batlles mais ça y ressemble,

et derrière ça revient

Le joueur prêté par Everton a encore été décisif, comme Gautier Larsonneur, plus sollicité que Gurtner sur l'ensemble de la rencontre. Lobry et Bouchouari, à leur entrée en jeu, ont contribué eux aussi à cette fin de match qui a permis aux Verts de prendre un point. Si Laurent Batlles a refusé de parler de contre-performance, ce résultat n'arrange pas les affaires de l'ASSE. Dans le bas du tableau, Pau, Nîmes et Rodez l'ont emporté. Et le premier relégable (Rodez) n'est plus qu'à 4 points. A 11 journées de la fin, le maintien reste donc loin d'être acquis, surtout qu'il faudra aller au Havre le week-end prochain. Un rendez-vous que les Verts aborderont en confiance puisqu'il sont invaincus depuis six matches (4 victoires, 2 nuls), mais où ils ne devront pas se rater, ce qui sera encore plus le cas lors de journée suivante avec la réception de Niort, la lanterne rouge. Thomas Monconduit, averti contre Amiens, manquera à l'appel face aux Chamois. Mais d'ici là, il y aura donc ce choc en Normandie, où l'on attendra notamment beaucoup plus de Jean-Philippe Krasso que ce qu'il a montré hier. Contre Amiens, le fer de lance de l'ASSE est complètement passé à côté de son match, ratant quasiment tout ce qu'il a entrepris, à l'instar de Kader Bamba et Ibrahima Wadji. Et comme c'est quand même souvent lui qui fait la pluie et le beau temps, chez les Verts... »