ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Les Verts ont enfin arrêté d'être nuls ! »

Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Il y a eu quelques banderoles hier à Geoffroy-Guichard pour le retour du public dans les stades, la fin de la jauge à 5 000 supporters, et parmi elles, celle des Green Angels : « Il est encore temps d'arrêter d'être nuls »... Un tacle bien appuyé, et mérité, après la piteuse élimination en Coupe de France à Bergerac (0-1). Et un clin d'oeil au maintien, évidemment, avec l'absolue nécessité pour l'ASSE d'enchaîner contre Montpellier un deuxième succès après celui obtenu à Angers (1-0). Une mission que les Verts ont accomplie, en renversant la partie dans les dix dernières minutes alors qu'ils étaient menés pendant plus d'une heure. Romain Hamouma a égalisé d'une splendide frappe en lucarne, Arnaud Nordin a signé lui aussi son entrée en jeu en marquant d'une belle frappe enroulée, et Wahbi Khazri a plié l'affaire sur un déboulé de ce même Nordin, pour le plus grand bonheur d'un Chaudron soulagé.

Hamouma, Nordin, Aouchiche... les entrants ont tout changé

Outre Hamouma et Nordin, Adil Aouchiche, auteur de deux passes décisives, a lui aussi signé une très belle entrée en jeu. Ce scénario renversant permet à l'ASSE de quitter au moins provisoirement sa dernière place avant le très attendu Lens-Lorient de cet après-midi, et de recoller au classement. Un succès à Clermont dimanche prochain pourrait même lui permettre de quitter la zone rouge, si ses concurrents directs ne s'imposent pas aujourd'hui. Après la rencontre, Pascal Dupraz a salué l'état d'esprit de ses troupes, et la première victorieuse de ses recrues Eliaquim Mangala et Falaye Sacko. Enzo Crivelli, lui, devrait être disponible à Clermont. Avec ses recrues, avec les retours de Khazri, Bouanga et Hamouma, en attendant ceux de Neyou et Moukoudi, l'ASSE a étoffé son groupe et ressemble un peu mieux à présent à une vraie équipe de L1. Dupraz s'en félicite et croit plus que jamais au maintien. Sans doute est-il bien moins seul aujourd'hui à avoir cette foi.

Même si Montpellier était privé de ses deux meilleurs joueurs, Savanier et Mavididi, une chose est sûre : en jouant comme ils l'ont fait hier, les Verts gagneront d'autres matches. Surtout s'ils ont l'allant et l'efficacité qui ont permis de prendre les trois points en l'espace de dix minutes, avec trois buts à la clé. Mais le plus rassurant dans leur victoire, c'est sans doute cette abnégation, ce refus de la défaite et cette cohésion, Boudebouz qui sprinte au moment d'être remplacé, Mangala qui enlace Aouchiche au moment de lui laisser sa place... De bon augure.