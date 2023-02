ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Les Verts se donnent de l'air, Batlles ne triomphe pas »

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Sortie de la zone rouge grâce à sa victoire contre Dijon (2-0), l'ASSE jouait à nouveau gros hier soir à Nîmes, une formation qu'elle devançait d'un tout petit point au coup d'envoi. Et dans le Gard, pour leur premier match depuis la blessure de Gaëtan Charbonnier, les Verts ont réussi à enchaîner un 3e succès de rang grâce à deux buts signés Niels Nkounkou et Ibrahima Wadji. Après une première mi-temps bien maîtrisée, l'équipe de Laurent Batlles a eu un gros flottement et Nîmes, pourtant en grande difficulté, en a profité pour réduire le score en passant même tout près d'égaliser. Mais les Verts ont eu le mérite de s'accrocher et de préserver leur avance jusqu'au bout. « On pensait s'être mis un peu à l'aise mais les Nîmois se sont battus pour revenir. On n'a rien lâché. Cette troisième victoire nous fait du bien. On avance », s'est réjoui Victor Lobry au coup de sifflet final.

Batlles ne la joue pas comme Dupraz, qui s'en plaindra ?

Avec ce 9/9, l'ASSE est passée de la 20e à la 15e place. Elle compte aujourd'hui 4 points d'avance sur le premier relégable. Un bol d'air bienvenu avant de terminer ce mois de février crucial par la réception d'un autre concurrent direct : le FC Pau. En face d'eux, les Verts retrouveront une formation paloise qui les avait tenus en échec à l'aller (2-2), au Nouste Camp, avec un doublé d'Henri Saivet, mais qui est actuellement dans une toute autre spirale, bien plus négative. Pau est en effet en plein doute avec seulement 6 points de pris lors de ses 9 derniers matches de championnat, soit le pire bilan de la L2 depuis la Coupe du monde. Une équipe qui ressemble à l'adversaire idéal pour que l'ASSE poursuive sa remontée au classement, avec la possibilité de remonter jusqu'à la 13e place en cas de nouveau succès. Mais pas question pour Batlles de se croire arrivé... « Ce sera un match très difficile. On sera devant notre public, qui va sûrement pousser. L'objectif, ce sera de poursuivre notre série. On veut continuer de remonter au classement, tranquillement. Rien n'est terminé. Il ne faut pas s'arrêter », a prévenu l'ancien troyen. Un discours rempli d'humilité qui contraste avec celui de son prédécesseur, Pascal Dupraz, il y a tout juste un an, quand ce dernier avait lui aussi remporté trois matches de rang avec les Verts... Ne pas se croire arrivés. Ne pas se voir trop beaux. Et battre Pau !