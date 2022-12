Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Cher Petit Papa Roro,

La période n'est pas simple pour toi avec tous ces supporters qui t'accablent, les anciens Verts, les politiques, les vilains méchants journalistes. Toi l'amoureux des Verts, traité de « fossoyeurs » avec ton ami Bernard ou plutôt ton « associé » comme tu aimes à l'appeler, alors que tu as toujours été si généreux, si dévoué, à ne servir qu'une seule cause... Quelle tristesse. Quelle honte. Comment osent-ils ? Comment peut-on oser te blâmer après tout ce que tu as fait pour le club, toi qui es allé jusqu'à intervenir si courageusement à la télé égyptienne pour dénoncer les dérives des dirigeants de Zamalek. Quelle leçon tu avais donnée ce jour là, quelle bravoure ! Du courage, il t'en faut pour t'accrocher comme ça à ton fauteuil de président contre vents et marées, en repoussant vaillamment les assaillants qu'ils soient Américains, Drômois ou Prince cambodgien de Créteil. Quel cran de faire front malgré les critiques, les menaces, le rejet de tous ceux qui, au lieu de voir en toi le plus grand président de l'histoire de l'ASSE avec Roger Rocher, te considèrent aujourd'hui comme l'un des pires, voire le pire, celui qui pourrait conduire le club à sa perte.

Alors pour Noël je voudrais commander un Mercato à la Gasset et surtout pas à la Dupraz, s'il te plait, s'il te plait !!!

Les raisons qui te poussent à poursuivre ton œuvre t'appartiennent. Si c'est pas de l'amour, ce doit être de la rage... mais on aura le temps d'en reparler, ou pas, et en cette période de Noël, je voulais surtout te suggérer une idée de cadeau. Ou même de cadeaux puisque je sais que tu m'aimes beaucoup. Alors Petit Papa Roro, pour ce Noël, le plus beau des cadeaux, tu le connais, c'est celui que te réclame tout un peuple de plus en plus vertement. Mais c'est trop te demander, on l'a bien compris, alors à défaut, j'apprécierais vraiment que tu fasses le nécessaire pour éviter une deuxième relégation qui pourrait sonner le glas de l'AS Saint-Etienne. Cela m'éviterait d'avoir encore de méchants vilains articles à écrire... Tu as décidé de reprendre les rênes en main et je peux te comprendre vu les résultats depuis que tu avais pris du recul en juillet 2021... Mais s'il te plait, là, vas y, frappe fort, joue nous là en mode Rambo, sors nous les muscles ou plutôt le chéquier, bref renforce vraiment l'équipe. Mon cadeau c'est ça en fait : une équipe ! Fais en sorte que l'on puisse recruter de bons joueurs, nos sauveurs, des gars capables de tirer vers le haut ceux qu'on a, et d'aider le pauvre Lolo, pardon les pauvres Lolo, à redresser tout ça. En plus tu l'avais déjà promis l'an dernier avant de prendre Mangala, Sako, Thioub, Gnagnon etc... Les belles promesses, on arrête avec ça hein (sans parler du communiqué du 29 mai), c'est important là !! Mais tu sembles avoir retenu la leçon puisque Charbonnier a signé. Et puis tu as tellement de bonnes raisons d'éviter de tomber encore plus bas que, pour une fois, j'ai envie d'avoir confiance en toi !

Joyeux Noël à toi et à tous !!

Lolo (ni Batlles ni Perrin) Hess