ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Non, les Verts ne sont pas morts ! »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Montrés du doigt par leurs supporters après leur petite prestation lors du derby perdu contre Lyon (0-1), les Verts avaient une belle occasion de se faire pardonner en allant défier mercredi soir une équipe d'Angers amoindrie et dans une spirale négative depuis plusieurs semaines. Et cette occasion, malgré plusieurs absences, les protégés de Pascal Dupraz ne l'ont pas laissée passer. Un but contre son camp de Batista Mendy en fin de première mi-temps a suffi à leur bonheur, sur un centre d'Yvann Maçon. 1-0 score final. Une victoire méritée qui récompense une rencontre plutôt bien maitrisée, côté stéphanois, à défaut d'avoir atteint des sommets au niveau du jeu, loin de là...

Bergerac dimanche, et surtout, un Mercato à bien finir

Pour la note artistique, on repassera. Et même pas, en fait, tant ce n'est pas ce qui compte dans la situation où se retrouve l'ASSE aujourd'hui. Après 7 défaites de rang, ce premier succès depuis deux mois permet aux Verts de ne plus être scotchés à 12 points, et de ne plus être si décrochés que ça au classement puisque le 19e, Lorient, est à présent à 2 points, le 18e, Metz, est à 4 points, et le duo Troyes-Bordeaux à 5 points. A 16 journées de la fin, rien n'est fait, donc, et c'est avec le cœur un peu plus léger que les Verts pourront aborder leur 8e de finale de Coupe de France à Bergerac, ce dimanche. Mais là encore, l'essentiel sera ailleurs. Pour réussir l'opération maintien, l'enjeu, ces prochains jours, sera surtout de réaliser une bonne fin de Mercato, d'aller chercher enfin ce buteur tant attendu par Dupraz depuis son arrivée et par tout un peuple.

Dans cette attente, le précieux succès ramené d'Angers fait un bien fou dans les têtes car il ramène un peu d'espoir. Avec Montpellier et Clermont lors des deux prochaines journées, puis Strasbourg, avant d'aller à Paris, les prochaines échéances peuvent même laisser envisager une série. Surtout qu'après Bouanga, les autres éléments partis à la CAN seront de retour, Khazri le premier. Boudebouz, lui, est revenu du Covid, Hamouma va revenir de blessure, Mangala est là et des joueurs semblent retrouver enfin la confiance, à l'image de Camara. Ne manque plus que le fameux buteur, voire peut-être un latéral, et on se dit qu'après tout, pourquoi pas... »

