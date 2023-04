ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « On en redemande ! »

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

En s'imposant contre Bordeaux (3-0) dans une rencontre marquée par l'expulsion de Gaëtan Poussin, le portier girondin, et par le doublé de Georges Mikautadze, qui a ainsi pris ses distances avec Jean-Philippe Krassoen tête du classement des buteurs, le FC Metz a réalisé une très belle opération samedi dernier. Les Lorrains sont revenus à 1 point des Bordelais, actuels dauphins du leader havrais, confirmant ainsi une superbe série de 18 matches sans défaite débutée contre l'ASSE (3-2) le 7 novembre dernier, juste avant la Coupe du monde. Si les Messins reviennent de loin, c'est aussi le cas des Verts, leurs hôtes ce samedi, et la rencontre opposera bien les deux meilleures formations de L2 depuis le début de l'année.

Brandao au coup d'envoi contre Metz

Pour fêter les 10 ans de la victoire stéphanoise en Coupe de la Ligue, l'affiche promet. Quelques anciens du dernier trophée du club seront là, à l'instar de Brandao, buteur au Stade de France lors de la finale contre Rennes (1-0). Venu spécialement pour l'occasion, avec sa compagne et ses deux enfants, le Brésilien donnera le coup d'envoi de la rencontre. Une rencontre que l'ASSE abordera avec une confiance au top, elle qui reste à présent sur 10 matches sans défaite. Après sa belle victoire au Paris FC (4-2), on s'attendait à ce que les Verts aient moins d'espaces qu'à Charléty hier sur la pelouse de Grenoble. Mais la 3e meilleure défense de L2 n'a pas fait le poids face aux hommes de Batlles, qui se sont hissés à la 9e place en s'imposant logiquement (2-0) au stade des Alpes, atteignant par la même occasion la barre des 42 points.... Entreprenants, dominateurs en première mi-temps, les Verts n'ont pas réussi à concrétiser, alternant malchance et maladresse à l'image de Wadji. Mais dès le retour des vestiaires, Nkounkou a ouvert le score sur une percée plein axe conclue par une frappe du gauche en lucarne avant un deuxième but sur un autre exploit signé Krasso, d'un lob magistral. « C'est le talent qui a fait la différence, a commenté Nkounkou. On est sur un nuage. On montre un autre visage et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. » Contre Metz, les Verts devront encore faire sans leur capitaine Anthony Briançon et sans Kader Bamba, sur le flanc, tout comme Thomas Monconduit, en délicatesse avec ses adducteurs. Mais pour palier ces absences, des joueurs comme Sow et Fomba ont su prendre le relai et les Verts pourront compter une nouvelle fois sur leur public, qui devrait venir nombreux et sans doute battre le record d'affluence de la saison. Voilà qui promet !