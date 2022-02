ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Pas de miracle à Paris, mais l'important c'est Metz »

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Les Verts ont fait illusion pendant une grosse demi-heure hier au Parc des Princes, face à des Parisiens en quête de rachat après leur faux pas à Nantes (1-3). Bien entrés dans leur match, dans le 5-4-1 mis en place par Pascal Dupraz avec Ryad Boudebouz en pointe, en « faux 9 », en l'absence de Wahbi Khazri laissé au repos pour soigner une cheville, ce sont eux qui ont ouvert le score grâce à Denis Bouanga, très remuant hier soir.

Khazri ménagé, Bouanga était trop seul

Mais Kylian Mbappé a égalisé peu avant la mi-temps en profitant d'une ouverture de Lionel Messi et d'une faute de main de Paul Bernardoni, et l'ASSE a pris l'eau dès le retour des vestiaires. Mbappé y est allé de son doublé, Danilo a ajouté un 3e but et les Verts auraient pu en prendre quelques autres si Bernardoni n'avait pas réalisé plusieurs parades, et s'il n'avait pas été sauvé trois fois par ses poteaux. Au final, la logique a donc été respectée. L'ASSE, remontée à 1a 16e place du classement à l'aube de cette 26e journée, suivra attentivement les résultats de ses concurrents directs, Bordeaux, Lorient, Troyes et Metz, ce dimanche, en espérant ne pas retomber dans cette zone rouge qu'elle avait réussi à quitter au bénéfice d'une série de quatre matches sans défaite (3 victoires et 1 nul). Malgré ce revers, Dupraz, toujours soucieux de positiver, s'est encore dit « fier de ses joueurs », qui joueront un match capital dans la course au maintien dimanche prochain face à Metz.

Mangala, ce n'est toujours pas ça

Pour cette rencontre, Khazri devrait être de retour. Avec Bouanga qui semble retrouver ses jambes et sa confiance, avec Romain Hamouma et Ryad Boudebouz, même si tous deux n'ont pas brillé au Parc, et en attendant qu'Enzo Crivelli soit enfin opérationnel, l'ASSE a des atouts offensifs à faire valoir mais sa défense n'a pas rassuré lors des deux derniers matches avec notamment un Eliaquim Mangala toujours aussi loin de son meilleur niveau. Tout près de voir rouge à Paris, l'ancien international est clairement en souffrance depuis son arrivée. Alors que Dupraz voit en lui son chef de défense, avec son expérience, le nouveau n°22 des Verts ne stabilise pas vraiment l'édifice pour l'instant. Lui-même le dit : il a besoin de temps pour retrouver son niveau. Le problème, c'est que du temps, l'ASSE n'en a plus vraiment, elle qui a déjà grillé beaucoup de jokers cette saison. Elle n'aura pas droit à l'erreur face aux Messins, tant ce rendez-vous est important pour son maintien en L1.