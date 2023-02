ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Petite victoire, grosse opération ! »

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Didier Tholot pouvait pester hier soir après la défaite de son équipe à Geoffroy-Guichard. « On n'a rien eu à envier à l'ASSE sur la qualité de jeu. On prend un premier but hors jeu, puis un penalty, on touche la barre. On n'a pas été assez tueurs et on n'a pas eu la réussite », a-t-il regretté. Un résumé plutôt objectif d'une rencontre que les Verts, devant plus de 21 000 spectateurs, ont remporté sans avoir jamais donné l'impression de vraiment maîtriser les débats, grâce à un premier but de Wadji, servi sur un plateau par Appiah, puis un second de Krasso, sur un penalty provoqué par Nkounkou. Ce deuxième but est intervenu contre le cours du jeu alors que Pau, qui avait touché du bois en fin de première mi-temps, se faisait de plus en plus menaçant. Si la prestation des Verts n'aura pas été très aboutie, l'essentiel est bien évidemment ailleurs et l'opération au classement est la principale satisfaction de la soirée. Avec les défaites de Niort, de Rodez et de Nîmes, et le match nul de Dijon à Valenciennes, l'ASSE compte à présent 7 points d'avance sur le premier relégable (Dijon), elle qui comptait un retard de 7 points sur le premier non relégable il y a tout juste deux mois, fin décembre, après sa défaite à Annecy (2-1).

Krasso : « Depuis le début de l'année, on se fait plus violence »

Un redressement spectaculaire qui tient pour beaucoup à l'apport des recrues mais aussi au nouvel état d'esprit qui accompagne l'équipe, comme l'a confié Jean-Philippe Krasso à a sortie des vestiaires. « Ce qui a changé ? Depuis le début de l'année, on se fait plus violence. On fait les efforts. On se bat. On est devenue une vraie équipe et les résultats nous permettent de prendre confiance. Les victoires appellent les victoires. » En 2023, les Verts en comptent 6, en 8 matches. Ils ont le meilleur bilan de L2 depuis le début de l'année. Après avoir battu quatre concurrents directs (Annecy, Dijon, Nîmes et Pau) lors des quatre dernières journées, en février, ils vont se frotter en ce début de mois de mars à trois équipes du haut du tableau : Bordeaux, Amiens et Le Havre. « Bordeaux, c'est une belle affiche. On va pouvoir voir ce que l'on vaut vraiment. Franchement, j'ai hâte d'y être », expliquait hier soir Dennis Appiah, dans un grand sourire. Des sourires qui reviennent, chez les Verts, sur le terrain comme en tribunes, même si les bons résultats ne changent en rien la volonté des Ultras de voir les actionnaires s'en aller, comme ils l'ont encore bien fait comprendre via leurs chants et leurs banderoles... Quant à Laurent Batlles, il a insisté avec son discours de ces dernières semaines, sa volonté de poursuivre la remontée au classement, sans verser dans l'euphorie, conscient que la situation impose de rester humble et de ne pas crier victoire. Il y a tout juste un an, cela avait coûté tellement cher aux Verts de Pascal Dupraz... Un devoir de mémoire qui, si l'embellie est appréciable, encourage à redoubler de vigilance. « On est sur une belle série, on montre un autre visage mais on n'a encore rien fait. Il faut continuer d'engranger », a prévenu Appiah.