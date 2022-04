ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Tout ça, c'est la faute à Kolo ! »

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Timothée Kolodziejczak en a pris pour son grade hier lors de la nouvelle déroute de l'ASSE face à l'AS Monaco (1-4). Et c'est vrai que le défenseur, qui avait marqué contre son camp contre Marseille (2-4) et provoqué un penalty largement évitable à Lorient (2-6), à 2-0 pour les Verts, a encore été « décisif » avec un nouveau csc assez improbable et une perte de balle sur le deuxième but monégasque. Mais de là à l'accuser de tous les maux de l'ASSE, non.

Et Mangala, on en parle ? Et Boudebouz ? Et Aouchiche ?

Décisif, Kolo l'avait déjà été au match aller face à l'ASM (1-3) avec un penalty concédé pour une main stupide, mais il l'avait été aussi, et dans le bon sens cette fois, en marquant le but de la victoire à Clermont (2-1). Non, si tout cela était de la faute de Kolo, ce serait bien trop simple, il suffirait de l'enlever et hop, les Verts se remettraient à gagner, comme par magie. Mais avec qui, derrière ? Hormis Nadé, les autres défenseurs centraux sont soit à la cave (Sow), soit à moitié à la cave (Bakayoko), soit à la rue eux aussi, à l'image de Moukoudi, catastrophique à son entrée en jeu à Bordeaux (2-2), ou de Mangala. L'ancien international, arrivé cet hiver pour apporter son expérience, confirme match après match qu'il est très loin de son meilleur niveau. Contre Monaco, il a écopé de son 7e avertissement depuis son arrivée et est encore apparu dépassé, très lent, raide comme un piquet. Et les soucis de l'ASSE ne se limitent pas à la défense. Sur les côtés, Dupraz s'obstine à aligner une défense à 5 alors qu'il ne dispose pas de bons pistons.

Et les recrues de l'hiver, elles sont où ?

Son meilleur latéral, Trauco, n'a eu droit qu'à deux titularisations depuis son arrivée, contre Nantes (0-2) et à Bordeaux, et il a été à chaque fois remplacé à la mi-temps. Le Péruvien n'a manifestement pas la cote. Thioub, Silva, Maçon et Kolo ont eu davantage les faveurs de Dupraz, qui a aussi « bricolé » en faisant appel dans ses couloirs à Camara ou à Youssouf (positionné à droite alors qu'il est un pur gaucher...). Non, la faillite de l'ASSE ne saurait être imputable qu'au seul Kolo. De Puel à Dupraz en passant par Aouchiche, incapable d'inscrire le moindre but cette saison, même face à des équipes de N2 en Coupe de France, ou par Boudebouz, qui pourrait faire un excellent joueur de Futsal, tout le monde a sa part de responsabilité dans cette 18e place actuelle des Verts. Loïc Perrin aussi, puisqu'il a été en charge d'un Mercato hivernal qui vire au fiasco, faute de vrais bons renforts à part Falaye Sacko. Crivelli, Gnagnon, Mangala, Sako, Thioub, et même Bernardoni... on voit le résultat. Mais comment en vouloir à Perrin, inexpérimenté, et qui n'a pas pu s'appuyer sur un vrai responsable de la cellule de recrutement, que n'était pas Jean-Luc Buisine ? Non, le problème majeur de ce club, de l'avis général, est à la base, avec sa direction bicéphale, qui promène tout son monde depuis trois ou quatre ans déjà avec ses histoires de « vraie-fausse » vente. Et dont la gestion amène l'ASSE aux portes de la relégation depuis trois saisons.

😣 L’#ASSE a inscrit son 4ème but contre-son-camp cette saison en L1. C’est plus que n’importe quelle autre équipe.@OptaJean via @lequipe pic.twitter.com/NsXXEVUB45 — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) April 23, 2022

Laurent HESS

