ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Un Krasso en pleine bourre et des Verts enfin comme on les aime »

En deux semaines, l'ASSE est passée d'un 0-6 contre Le Havre à un 5-0 contre Bastia ! Cette fois, pas de M. Letexier pour plomber les Verts, et c'est vrai qu'il y avait une grosse différence entre le HAC et le Sporting. Mais les Verts ont retrouvé des couleurs en très peu de temps et ils le doivent avant tout à trois joueurs : Jean-Philippe Krasso, Benjamin Bouchouari et Dylan Chambost. Le premier a inscrit contre Bastia le premier quadruplé de sa carrière après avoir délivré une passe décisive à Yvann Maçon sur l'ouverture du score. De retour d'un prêt à Ajaccio, qu'il avait grandement aidé à monter en L1 (4 buts, 2 passes décisives), l'attaquant, à qui Claude Puel n'avait jamais permis d'enchaîner les matches, et que Pascal Dupraz n'avait pas retenu l'hiver dernier, tient la grande forme : meilleur buteur de L2, il totalise déjà 7 buts en 6 journées.

Au milieu, Bouchouari et Chambost ont tout changé

Ce renouveau, l'ASSE le doit aussi à l'apport de Bouchouari et Chambost. Les deux milieux, déjà très en vue à Valenciennes (2-2), ont initié les deux premiers buts de Krasso contre Bastia. Et ils ont fait des différences énormes face aux Corses. Techniques, faciles avec le ballon, le duo a changé le visage de l'équipe. Avec ces deux-là, Krasso est bien moins seul devant, et il le sera encore moins avec l'arrivée à ses côtés d'Ibrahima Wadji, l'attaquant sénégalais, lui aussi plutôt prolifique en ce début de saison avec Qarabag (4 buts). Voilà qui promet, donc. Thomas Monconduit et Léo Pétrot vont également apporter plus de solutions à Laurent Batlles, plus de concurrence, au sein d'un groupe qui commence à mieux se connaître et où Batlles n'hésite pas à faire confiance aux jeunes. Parmi eux, Abdoulaye Bakayoko et Louis Mouton ont sans doute marqué des points contre Bastia. Et des points, l'ASSE en compte à présent 3. Et seulement 8 de retard sur le 2ème du classement, Bordeaux... Son prochain match, ce sera à Pau, lundi, le 19e chez le 20e. Mais s'ils rééditent ce genre de performances, les Verts devraient vite recoller au classement. L'heure n'est pas à l'enflammade, ce qu'ont martelé Batlles, Krasso, Giraudon et Briançon après la victoire. Mais aujourd'hui, tout un peuple, à nouveau fier de son équipe, a envie de croire à une folle remontada !