ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Un point signé Bamba et Larsonneur, mais les Verts tirent la langue »

Avant la Coupe du monde, Rodez avait joué deux mauvais tours à l'ASSE à Geoffroy-Guichard, en Coupe de France et en championnat, plombant Laurent Batlles et son équipe, alors à la dérive. Et le RAF a bien failli terrasser une nouvelle fois les Verts hier, dans son antre. Batlles s'attendait à un match difficile face à une formation qui restait sur 6 victoires lors des 7 dernières journées, et le scénario lui a donné raison. Après avoir raté deux belles occasions d'ouvrir le score face à l'excellent Mpatsi, l'ASSE s'est retrouvée menée en début de seconde période et il a fallu attendre les dix dernières minutes pour voir Bamba égaliser, sur une belle action initiée côté droit par Cafaro et relayée par Chambost. Les Verts ont même eu deux balles de match, par Cafaro et Lhery, mais avant, ils avaient dû s'en remettre à un Larsonneur décisif pour éviter une deuxième défaite de rang . Ce match nul satisfaisait donc Batlles au final et le coach stéphanois s'est félicité d'être reparti de l'avant après le revers contre Metz.

Krasso en dedans, les milieux en difficulté

11e avec 9 points d'avance sur le premier relégable, l'ASSE a quasiment assuré son maintien en L2. Mais à Rodez comme face à Metz, elle est apparue moins bien fringante que lors des matches précédents. Aux absences de Briançon et Monconduit s'est ajoutée celle de Wadji dans l'Aveyron. Bamba a pris le relais du Sénégalais et il a marqué, mais les Verts ont manqué de profondeur et ils ont souffert, dans le jeu comme dans les duels, surtout que Krasso est à nouveau apparu émoussé, en manque d'inspiration et d'efficacité. Et au milieu, comme contre Metz, l'équipe a été dominée, avec un Moueffek en manque de rythme et un Bouchouari emprunté. Imprécis, le petit marocain continue de souffler le chaud et le froid malgré des qualités techniques évidentes, et ses stats confirment qu'il peine toujours autant à être décisif, à l'image de Lobry. Les deux hommes n'en sont qu'à 1 but et 2 passes alors que la saison touche à sa fin. Un axe de réflexion dans l'optique de l'exercice 2023-24 ? A voir... A voir aussi la suite du feuilleton de la vente, relancé ces derniers jours par l'émergence de trois possibles projets, dont deux à l'initiative de Bernard Caiazzo et un piloté par un milliardaire tchèque qui envisage le rachat de Casino, un groupe dont on connait les liens historiques avec les Verts. D'ici là, c'est Guingamp qui se déplacera à Geoffroy-Guichard samedi prochain. Un match qui pourrait permettre à l'ASSE de passer devant le club breton en cas de victoire, voire même de grimper à la 8e place. Mais pour cela, il faudra faire mieux qu'à Rodez, comme l'a dit Batlles.

