ASSE : l'ancien Vert Gilles Leclerc pointe les dirigeants et une aberration

Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Proche d'Olivier Dall'Oglio, avec qui il a longtemps joué à Alès, Gilles Leclerc, l'ancien libéro des Verts, aujourd'hui vigneron, s'est confié sur le nouveau coach stéphanois dans un entretien au site Poteaux Carrés, saluant notamment ses qualités humaines. "J’aime sa personnalité, a-t-il expliqué. Olivier, c’est quelqu’un d’intègre et fiable. C’est un ami, tu peux compter sur lui. Olivier, c’est quelqu’un de calme, réfléchi. Il a pas mal de qualités humaines. On n’a pas besoin de se dire 36 000 choses."

"Personne ne sait où va aller le club"

Passé par Nîmes, Leclerc a aussi déploré la piteuse élimination des Verts en Coupe de France face aux Crocos, pourtant relégables en N1. "Quand tu es Saint-Etienne, tu ne peux pas te permettre de négliger une compétition comme la Coupe de France. Ça fait un bail que la Coupe de la Ligue a été supprimée, si un club comme l’ASSE ne peut même pas jouer sur deux tableaux… Dire que la priorité c’est la montée et qu’il faut donc faire l’impasse sur la Coupe de France, ce n’est pas sérieux comme explication. La confiance, tu l’emmagasines avec les victoires, quelle que soit la compétition."Et Leclerc qui avait dirigé la défense verte lors de la montée en D1 en 1998-99, avec Robert Nouzaret sur le banc, a aussi évoqué la vente du club, véritable serpent de mer depuis plusieurs années... "Je trouve qu’il y a trop d’incertitudes depuis plusieurs années dans ce club. La vente de l’ASSE, on en parle depuis longtemps mais on ne voit rien venir. C’est sûr que ça n’aide pas. Quand au sommet on n’a pas les mêmes idées sur les orientations d’un club, c’est compliqué d’être crédible. On a parfois le sentiment que ce club navigue à vue. Personne ne sait où va aller le club. Quand le club a bien fonctionné, c’est qu’il y avait une présidence forte, quelque chose de bien tracé. C’est pour ça que la situation de l’ASSE est assez frustrante. Je suis ça de loin mais je comprends que ça attriste ou que ça agace tous les amoureux de Sainté, ceux qui vont au stade surtout."

