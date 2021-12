ASSE : l’arrivée du successeur de Sablé est imminente, il est en route pour Saint-Étienne !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Julien Sablé n’a pas saisi l’opportunité qui lui était donnée hier à Reims. Les Verts, en infériorité numérique suite à l’expulsion de Denis Bouanga pour un geste d’humeur, se sont inclinés une nouvelle fois (0-2) et pointent plus que jamais à la dernière place de Ligue 1.

Pour relancer les Verts, deux candidats étaient annoncés sur les tablettes des dirigeants stéphanois : Frédéric Hantz et Pascal Dupraz. Aux toutes dernières nouvelles, et même si le premier a pris un vol vers la France hier en provenance de l'Ile Maurice, ce serait le second qui serait désormais en pole position !

« Pascal Dupraz en pole et en route pour la succession de Puel à Saint-étienne », assure le journaliste Abdellah Boulma sur son compte Twitter. Son confrère de Goal Marc Mechenoua a confirmé l’infirmation dans la foulée : « Tout à fait. » Le compte à rebours a démarré.

