ASSE : l'attaque rêvée de Dupraz enfin disponible ?

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

Rien ne dit, bien entendu, qu'ils effectueront leurs débuts dés samedi au Parc des Princes. Et si l'on devait mettre une pièce sur un hypothétique pari, on s'accorderait plutôt à penser que Enzo Crivelli et Wahbi Khazri seront de retour dans une dizaine de jours pour la venue dans le chaudron du FC Metz.

En attendant, et c'est Le Progrès qui diffuse la vidéo sur son compte twitter, les deux compères, que Pascal Dupraz aimerait tant pouvoir associer à la pointe de l'attaque, accumulent ensemble les tours de terrain. L'entraîneur des Verts devrait d'ailleurs en dire plus à l'heure du déjeuner lors de sa traditionnelle conférence de presse.

