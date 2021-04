ASSE : l'avenir de Claude Puel fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

Romaric, Saint-Sorlin-en-Bugey :

« Oui, car même si ses choix sont parfois contestables, comme ceux face à Monaco par exemple, il reste malgré tout un bon entraîneur avec une excellente connaissance du football, et une expérience qui peut nous apporter beaucoup. De plus, je ne pense pas que l'on puisse trouver mieux sur le difficile marché des entraîneurs, à cause de nos ambitions et de notre budget. Claude Puel sait tirer le meilleur de nos jeunes formés au club. Ce qui est très important pour l'avenir du club, ainsi que pour son économie. Je trouve qu'il a une bonne philosophie de jeu, mais que cela prend du temps car nous avons une équipe encore très jeune. À l'avenir, je reste persuadé que l'effet Puel se fera ressentir. »

Laure, Lille :

« Je pense que l'on a tous cru au projet de Puel. Malheureusement, il n'est pas compatible avec l'ASSE. C'est un projet à long terme, mais le classement ne nous le permet pas. Il met à l'écart beaucoup trop de joueurs indispensables à l'équipe. À l'heure d'aujourd'hui, peu de supporters stéphanois croient encore en Puel... On attend du changement rapidement. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« Non. Depuis son arrivée à l'ASSE, il a eu certes peu de moyens, donc c'était délicat pour recruter. Mais on constate que les cadres n'adhèrent pas à sa philosophie. Des jeunes n'ont pas confirmé leur potentiel. Quant aux résultats sportifs, on ne voit aucune amélioration par rapport à la saison passée. On avait terminé à la 17e place, sauvé de justesse par le Covid. À ce jour, on est 15e, et le pire n'est pas encore éloigné... À l'avenir, il faudra tirer des conclusions profondes à tous les étages et je ne souhaite pas que Puel continue la saison prochaine car forcément, il a aussi sa part de responsabilité dans cet échec. »

Alexis, Gerzat :

« Oui, ce n'est pas Claude Puel le problème. Je pense qu'il est bien plus profond. Mais là cette saison, et surtout depuis quelques matches, comme face à Monaco, je pense que les joueurs ont lâché le coach. »

Florent, Andrézieux-Bouthéon :

« Oui, pour qu'il récolte les fruits de son travail, que ce soit positif ou négatif. Là, il n'aura plus d'excuses. Les jeunes qu'il a choisis et lancés auront une saison de Ligue 1 dans les jambes, donc ils devraient faire mieux, et revenir la saison prochaine avec plus d'expérience. S'il reste, Claude Puel aura eu trois ans pour faire ses preuves, ce qui est énorme dans le football actuel. »

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape :

« Non, surtout pas. Ça fait deux saisons que l'on souffre. On voit très bien que le projet de Puel ne prend pas forme. Et il est le premier responsable. Il a voulu lancer trop de jeunes d'un coup, et ça n'a pas marché. Par exemple, je me demande encore comment a-t-il pu autant titulariser Sissoko, qui n'a pas du tout le niveau de Ligue 1, et laisser quasiment tout le temps Moueffek sur le banc... Sincèrement, ça fait déjà longtemps que je n'arrive plus à le suivre. Le pire, c'est qu'il continue à faire les mêmes erreurs dans ses compositions. J'ai l'impression qu'il ne retient pas les leçons des défaites. Et je n'oublie pas que c'est également lui qui est à l'origine du départ de Beric, que l'on n'a d'ailleurs jamais été capable de remplacer, mais aussi celui de Perrin et Ruffier. C'est terrible. Puel doit s'en aller, le club doit tourner la page de cet échec cuisant pour vite repartir de l'avant car là, ce n'est plus possible. »

Clément, Laval :

« Non, il faut changer. Au départ, j'étais un défenseur du ''projet Puel'', mais là je n'y crois plus vraiment. Il est venu pour redresser le club financièrement puis sportivement par la suite. Mais la situation sanitaire ne va pas arranger les choses. Certes, il a fait progresser certains joueurs mais sportivement, nous sommes au bord du gouffre depuis deux saisons. Ses compositions, choix tactiques et même les mises au placard sont discutables. »

Jérémy, Saint-Étienne :

« Pour l'équilibre du club, Claude Puel doit rester. C'est plutôt au niveau des responsables du club qu'il doit y avoir du changement. Il faut évoluer et avoir une équipe qui va en Coupe d'Europe chaque saison pour que l'ASSE retrouve son standing... Pour ses supporters ! »