ASSE : l'avenir de la révélation Etienne Green fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Pourquoi pas ?

« Ce serait une magnifique histoire pour un gardien bien nommé... Après ses trois premières titularisations en Ligue 1 à Nîmes (2-0), contre Bordeaux (4-1) et au Parc des Princes (2-3), je suis agréablement surpris. Et je suis persuadé que le natif de Colchester, en Grande-Bretagne, a déjà conquis une grande majorité des supporters stéphanois. À seulement 20 ans, il fait déjà preuve de maturité. J'apprécie son calme sur le terrain, son jeu au pied et ses qualités dans le domaine aérien. Du haut de son 1,90m, Étienne Green est également très performant sur sa ligne. Il n'hésite pas à relancer rapidement, ce qui est aussi intéressant. Aux Costières, le portier stéphanois a réalisé une première rêvée avec ce penalty arrêté, qui plus est dans un match ô combien crucial pour le maintien ! Pas si mal pour un gardien qui était en début de saison troisième dans la hiérarchie derrière Jessy Moulin et Stefan Bajic... De là à devenir numéro un à l'avenir ? Pour la fin de saison peut-être, si Moulin et Bajic ne sont toujours pas rétablis. Pour la saison prochaine ? Sait-on jamais... Il faudra juger sur la longueur, et ne pas s'arrêter sur ces trois prestations. Concernant Moulin, on a vu cette saison qu'il y avait une grande différence entre être une excellente doublure et être un titulaire performant chaque week-end. Et sur ses trois matches disputés avec les Verts, Bajic n'a jamais eu l'opportunité de se mettre en avant. Et l'ASSE a toujours perdu. Une chose est sûre : avec Green, Bajic mais aussi Fall, j'estime que les Verts n'ont pas besoin de recruter un gardien cet été. La relève est assurée. Et si le club vient de prolonger Green pour trois saisons supplémentaires, on peut peut-être y voir un signe.. »

Yohann GIL

C'est un peu prématuré

« Etienne Green a réalisé d'excellents débuts à Nîmes et il a confirmé contre Bordeaux, avant de vivre un match plus compliqué à Paris. Il fallait s'y attendre. Ses débuts réussis lui ont permis de prolonger jusqu'en 2024 alors qu'il arrivait en fin de contrat. C'est très bien. Mais de là à voir en lui le gardien du futur pour l'ASSE... Je pense que tout cela demande confirmation et avec les blessures de Moulin et Bajic, Green devrait avoir l'occasion de montrer à nouveau ses qualités lors des prochaines journées. A lui d'en profiter. Pour l'instant, ce qu'il fait est encourageant et convaincant. Mais l'enchaînement des matches devrait permettre d'en savoir un peu plus. Personnellement en tout cas, je n'en ai pas assez vu pour me faire une opinion sur sa capacité à devenir n°1. Et j'aimerais revoir Bajic, qui a tout de même vraiment joué de malchance les trois fois où il a joué. Quand les planètes se sont remarquablement alignées pour Etienne Green... »

Laurent HESS