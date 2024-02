ASSE : l’avenir de Perrin lié à la vente du club ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La gestion du mercato hivernal pourrait faire des dégâts dans l’organigramme de l’ASSE. Au lendemain de la clôture du marché, Peuple Vert nous apprend que Roland Romeyer ne serait pas satisfait du recrutement mené par Loïc Perrin ! Le président du Directoire considèrerait que boucler le prêt d’Irvin Cardona et faire revenir Yvann Maçon étaient des opérations simples à réaliser et s'agacerait de la tournure des événements. Le timing des arrivées auraient également déplu à Romeyer qui souhaitait voir des renforts arriver plus rapidement. L’intéressé aurait même évoqué le départ de Perrin, qu'il considère comme responsable.

L'ASSE semble miser sur le statu quo, pour l'instant...

De là à envisager un départ du directeur sportif de l’ASSE ? La question peut se poser à l’heure où l’ancien capitaine des Verts dispose d’un salaire avoisinant les 15 000 euros bruts par mois. Romeyer devrait donc indemniser celui qu'il a placé à la tête du projet sportif il y a deux ans s'il souhaite s'en séparer. Et cela pourrait représenter un frein à l’opération dans l'optique d'une vente. « Alors que la vente du club reste en toile de fond, l'ASSE semble miser sur le statu quo, pour l'instant... », laisse entendre PV en conclusion.

Tensions palpables en interne ces dernières semaines. Loïc Perrin est dans le viseur de Roland Romeyer, non satisfait de son Directeur Sportif.👇 #ASSEhttps://t.co/roTALTKXix — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) February 2, 2024

Podcast Men's Up Life