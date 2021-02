ASSE : l'effectif à nouveau décimé par la Covid-19 ?

Il y a déjà eu la douleur de l'élimination face à une équipe de l'étage inférieur, et ce alors qu'elle avait abordé la Coupe de France avec le statut de finaliste de la dernière édition. Mais l'ASSE pourrait avoir ramené de son voyage à Sochaux (0-1) jeudi un petit cadeau dont elle se serait bien passé : le variant anglais du Covid-19.

Les Sochaliens contaminés 6 jours avant d'affronter les Verts

En effet, France Bleu Belfort Montbéliard a révélé qu'un joueur sochalien (Alan Virginius) et deux membres du staff (Stéphane Mangione et Antoine Helterlin) ont été testés positifs vendredi mais sont asymptomatiques. Le reste l'effectif est, lui, négatif. Virginius n'a pas joué jeudi et n'était même pas sur le banc. En revanche, les deux membres du staff étaient bien là. Et là où ça devient problématique pour les Verts, c'est que les Sochaliens ont sans doute été contaminés le vendredi précédent, lors de leur match de L2 à Chambly, qui comptaient onze cas positifs au variant anglais.

Des contrôles vont forcément être effectués chez les Verts, si ce n'est déjà fait, en prévision du match à Rennes demain. La possibilité de revivre un scénario comme à la mi-janvier, quand Claude Puel avait été obligé d'aligner quasiment une équipe bis à Strasbourg puis contre Lyon à cause du Covid-19 existe bel et bien…