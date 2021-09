ASSE : l’émergence d’un nouveau repreneur mystérieux prend de l’ampleur

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Le dossier de rachat du Prince Norodom Ravichak fait beaucoup parler depuis la semaine dernière à l'ASSE. S'il n'a pas encore eu accès à la data room par KPMG, cela en prendrait le chemin. Selon nos informations, et comme déjà évoqué hier soir sur notre site, trois autres candidats au rachat du club forézien se sont positionnés auprès de KPMG.

Les deux premiers sont connus. Il s'agit des projets Markarian et Terrapin. Le premier est porté par Olivier Markarian, sponsor de l'ASSE depuis plus de quinze ans et membre du conseil de surveillance du club. Plus proche de Roland Romeyer que de Bernard Caiazzo, Markarian, qui a vendu sa société récemment, a réuni un tour de table qui intègre notamment une banque d'affaires luxembourgeoise.

Une clé nommée Caïazzo ?

L'ASSE est également dans le viseur d'un fonds d'investissement américain, Terrapin. Selon nos informations, les projets Markarian et Terrapin ont déjà reçu l'aval de KPMG pour entrer dans la data room et faire l'audit des comptes du club. Un autre candidat se serait aussi manifesté ces derniers jours avec des fonds provenant d'Amérique du Nord.

RMC Sport n’en dit pas beaucoup plus sur le projet en question mais confirme que la rumeur prend de l’ampleur dans le Forez. « Reste qu'aujourd'hui, Caïazzo ne facilite pas les choses, ajoute la radio sportive. Là où Romeyer veut réellement vendre et a d’ailleurs quitté son bureau de l’Etrat, Caïazzo espère avant tout tirer une très jolie somme de l’opération, et aimerait en plus garder un pied au club, ou du moins dans le monde du foot. »

Aucune démarche n’a encore été entreprise à l’ASSE pour le licenciement de C.Puel

Aucun projet (Markarian, Ravichak) n’est considéré comme sérieux à l’heure actuelle

