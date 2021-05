ASSE : l'émouvant cri du coeur d'Aimé Jacquet

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Un temps ancien et une moitié sincère. Lorsque les deux hommes portaient une verte tunique et commençaient à se faire un palmarès. On parle ici de Georges Bereta et 'Aimé Jacquet, qui, en dépit du temps qui passe, ne se sont jamais vraiment perdus de vue. Seul souci, et non des moindres, Georges Bereta est atteint depuis des mois par la maladie de Charcot, tragédie que n'arrive pas à partager l'ancien entraîneur de l'équipe de France.

Des propos émouvants accordés au Progrès et retranscrits par le site Poteauxcarrés. "Mon Jojo, je n’ose pas venir le voir. J’ai peur que cela me fasse un choc. C’est la première fois de ma vie que je suis un lâche. J’ai tellement de merveilleux souvenirs avec lui. Une fois nous avions emmené Salif Keita courir avec nous au Bessat dans la forêt. Il avait une frousse bleue qu’on le perde et qu’il reste tout seul dans les bois. Avec Jojo qui n’engendrait pas la mélancolie nous avions bien rigolé. C’était ça mon Jojo, toujours de bonne humeur, un véritable boute-en-train."