ASSE : l'entraîneur de Dunkerque ambitieux dans le Chaudron, ses joueurs beaucoup moins

Mercredi, l'AS Saint-Etienne disputera son match en retard de la 8e journée, qu'elle aurait dû disputer la semaine dernière mais qui a été reporté à cause de la Coupe du monde de rugby. En cas de victoire, elle pourra grimper à la 4e place (si elle s'impose par trois buts d'écart) et revenir à cinq longueurs du leader lavallois. L'adversaire des Verts sera Dunkerque, 18e de Ligue 2.

"Si on continue à évoluer, le résultat viendra tout seul"

Le promu nordiste connaît une entame de saison difficile mais ça n'empêche pas son entraîneur, Luis Castro, de se montrer ambitieux : "À Saint-Étienne, je veux que l’équipe joue mieux que samedi, continue à évoluer, à progresser, à prendre des points. Si on continue à évoluer, le résultat viendra tout seul". Son milieu offensif Rayan Ghrieb, qui était courtisé par l'ASSE il y a un an, semble plus impressionné par le Chaudron : "À Saint-Étienne, le Chaudron est une autre dimension. Ils sont sur trois victoires consécutives, ils auront du soutien".

